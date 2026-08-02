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桃園732處公寓未成立管委會被點名檢討 建管處：補助輔導雙管齊下

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市截至去年底共有4414處7層以上公寓大廈，其中732處尚未成立管理組織，被審計處點名檢討。建管處表示，將透過補助及一站式輔導，加速社區成立管理組織。圖／桃園市建管處提供
桃園市截至去年底共有4414處7層以上公寓大廈，其中732處尚未成立管理組織，被審計處點名檢討。建管處表示，將透過補助及一站式輔導，加速社區成立管理組織。圖／桃園市建管處提供

桃園市截至去年底共有4414處7層以上公寓大廈，其中732處尚未成立管理組織。審計處查核發現，建管處委外辦理輔導成效未如預期，且8年輔導計畫預計僅完成380處，約占未報備社區5成，輔導量能仍有提升空間。建管處回應，今年已調整輔導機制，今年度目標提高至至少完成80件，並透過補助及一站式輔導，加速社區成立管理組織。

內政部2022年修正「公寓大廈管理條例」，規定已取得建造執照的公寓大廈，應依法成立管理委員會或推選管理負責人並完成報備。建管處去年委外辦理「桃園市114年度輔導公寓大廈成立管理組織暨教育訓練勞務委託案」，契約金額455萬元，並核定8年期「輔導公寓大廈成立管理組織計畫」。

不過，審計處查核發現，該委外案原訂完成80處管理組織輔導、80場區分所有權人會議及90場教育訓練，實際僅完成59處管理組織輔導，未達契約目標，履約執行成效未如預期。

另截至去年底，桃園市7層以上公寓大廈共有4414處，其中仍有732處、占16.58%尚未報備。依建管處8年輔導計畫，預計僅協助380處未報備社區成立管理組織，約占列管未報備社區51.91%，顯示輔導量能仍有待提升。

建管處回應，8年輔導380處管理組織，是依當時人力及執行量能所訂定的階段性目標，近年輔導成果已逐年提升，2023年完成24件、2024年38件、2025年59件，呈現穩定成長。針對去年委外廠商未達履約目標，已依契約辦理扣款，今年則滾動調整履約方式，改採逐案追蹤輔導機制，今年度目標提高至至少完成80件管理組織輔導作業，持續強化社區輔導量能。

建管處表示，為加速老舊公寓成立管理組織並改善居住環境，市府今年5月推出「舊公寓微型修繕補助計畫」，凡屋齡30年以上、4至6層且尚未成立管理組織的老舊公寓，完成管理組織報備後，可申請最高2萬元管理組織成立行政費補助，以及共用部分修繕補助，最高補助實際支出50%、每棟最高8萬元，並提供一站式輔導服務，協助社區從成立管理組織到申請補助。

截至目前已受理19件補助申請，其中5件已完成管理組織報備，後續將持續透過輔導與補助雙軌並行，提升社區成立管理組織意願及管理效能。

桃園市截至去年底共有4414處7層以上公寓大廈，其中732處尚未成立管理組織，被審計處點名檢討。建管處表示，將透過補助及一站式輔導，加速社區成立管理組織。圖／桃園市建管處提供
桃園市截至去年底共有4414處7層以上公寓大廈，其中732處尚未成立管理組織，被審計處點名檢討。建管處表示，將透過補助及一站式輔導，加速社區成立管理組織。圖／桃園市建管處提供

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