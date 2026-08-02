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YouBike、寒舍、全家、錢櫃齊招募 北市770職缺接力搶才

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺北市就業服務處8月4日至7日推出一系列小型徵才活動，集結YouBike寒舍餐旅、新東陽、全家便利商店、全聯、錢櫃、麥當勞、統一多拿滋等多家知名企業，橫跨交通、旅宿、餐飲、零售、長照、汽車及專業服務等產業，合計釋出770個工作機會，從計時兼職到正職、從第一份工作到職涯轉換，都能找到適合自己的選擇。

此次徵才最大亮點之一，是「薪資有感、職缺多元」。微笑單車（YouBike）釋出調度及維護專員職缺，輪班職務月薪38,600至43,600元，夜班及大夜班更上看49,600元，另有獎金；若偏好彈性工時，也提供計時職缺，時薪200至245元，部分班別另含津貼及夜班交通費。對於喜歡動態工作、具機動性且希望挑戰較高薪資的求職者，是值得把握的職涯選項。

餐旅服務同樣是此次徵才的主力。寒舍餐旅集團分別在艋舺及信義等就業服務站推出多元職缺，從餐廳主任、領班、餐廳服務員、廚房內場、房務員、訂房專員，到工程技術、安全及備餐等職務都有機會。其中信義場次更釋出104個職缺，餐廳主任薪資40,000元以上，餐廳領班最高45,000元，廚房內場最高48,000元，提供想進入飯店餐旅業、累積專業技能或尋求升遷發展的求職者多元舞台。

如果想投入餐飲業，也有更多選擇。頑味國際餐飲提供餐飲接待員、外場儲備幹部、廚師助理及內場師傅等職缺，其中內場師傅薪資最高50,000元；聚滿盛(格萊天漾大飯店)也招募宴會服務、餐務洗滌、廚房及烘焙等人才，廚房部廚師每月經常性薪資達40,000元以上。對於喜歡與人互動、對餐飲服務有興趣，或具備廚藝及餐飲專長的求職者，都能找到發揮所長的機會。

零售及服務業則提供更多「就近上工、彈性選擇」的工作機會。全家便利商店招募儲備幹部、支援大夜、門市及兼職門市人員，儲備幹部月薪36,000至40,000元，支援大夜月薪40,000元；全聯則釋出賣場服務、收銀、接待、安管、維修及生鮮等職缺，兼職時薪201元，適合希望兼顧生活安排或尋求穩定工作的求職者。

此外，錢櫃企業提供日、中、夜班正職及吧台、清潔、時薪等多元職缺，其中中班正職月薪42,900元、夜班正職37,900元；OSIM則招募銷售人員及台北運輸人員，銷售人員薪資33,000至70,000元，獎金另計；棋勝汽車集團也徵求財務會計、維修技師、影音及行政人才，專業職缺薪資從34,000元起。

長照產業也持續釋出工作機會，鴻源長期照顧、台灣居護、好好健康等單位提供居家服務員及居家照顧服務員職缺，時薪最高550元，讓具照顧專長或希望投入照顧服務產業的求職者，有機會發揮專業、兼顧工作彈性。

臺北市就業服務處表示，此次徵才活動特別將不同產業、不同工作型態及薪資條件的職缺集中於各就業服務站辦理，讓求職者不用奔波，就能就近與企業面談。無論是想找第一份工作、轉換跑道、尋找兼職，或希望挑戰更高薪資，都歡迎把握機會，帶著履歷前往參加，直接與企業面對面交流，為自己的職涯找到下一個可能。

寒舍 YouBike 錢櫃

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