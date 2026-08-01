台中賽車籃球暨文藝嘉年華引爆車迷朝聖 超跑、漂移車、古董車一次看

由台灣賽車競速競技協會主辦，潭子國際青年商會與台中市政府運動局共同舉辦的「賽車籃球X文藝嘉年華」，1日在中央公園中央球場盛大登場，集結近200輛超跑、漂移車、古董車、美式肌肉車及改裝車，打造中部規模最大的免費車展，吸引超過大批車迷與民眾到場參觀。

活動結合汽車文化、運動競技、文藝表演與公益義賣，除展示平時難得一見的各式夢幻車款外，還安排超跑繞場、引擎聲浪展示、夜間燈光秀、三對三籃球賽及精彩舞台演出，讓民眾近距離感受汽車工藝與賽車文化的魅力。

立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、台灣賽車競速競技協會理事長洪家宏等人皆出席活動，共同支持推廣汽車運動文化。

江啟臣表示，賽車不只是競速運動，更代表一整條產業鏈的發展。台中是全球重要的精密機械產業聚落，擁有深厚的汽車零組件與製造能量，因此樂見賽車相關展示及公益活動在台中舉辦，不僅有助於推廣汽車文化，也能帶動在地產業發展，讓更多人看見台中的技術實力。

台灣賽車競速競技協會理事長洪家宏表示，自己長年投入國內外賽車活動，希望讓世界看見台灣，也吸引更多國際車手來台交流。他說，協會持續推廣合法、安全的汽車展示活動，希望透過近距離展示與互動，讓民眾認識汽車工藝與賽車文化，建立正確的汽車運動觀念。

本次車展另一大亮點，是約60輛美式肌肉車組成大型車隊集結展出，並邀請經驗豐富的車手現場分享汽車運動知識，讓民眾深入了解不同車款特色及賽車文化內涵。

活動也融入公益理念，邀請台中市月園流浪動物照護協會設置義賣及募款攤位，募集愛心支持流浪犬貓照護工作，讓民眾在欣賞車展與參與活動的同時，也能一同投入公益。

此外，現場邀請饒舌歌手Gamlber(春風師弟)帶來演出，知名YouTuber「湯老師」及車界網紅「暴甩宏」也到場與民眾互動，為活動增添熱鬧氣氛。

主辦單位表示，希望透過結合汽車文化、運動、音樂與公益的多元形式，打造兼具教育、娛樂與產業交流的平台，持續推廣台灣汽車運動文化向下扎根。

現場集結近200輛超跑、漂移車、古董車及改裝車，打造中部規模最大的免費車展。記者宋健生／攝影