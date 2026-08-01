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台中賽車籃球暨文藝嘉年華引爆車迷朝聖 超跑、漂移車、古董車一次看

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣賽車競速競技協會理事長洪家宏向立法院副院長江啟臣介紹古董車。記者宋健生／攝影
台灣賽車競速競技協會理事長洪家宏向立法院副院長江啟臣介紹古董車。記者宋健生／攝影

由台灣賽車競速競技協會主辦，潭子國際青年商會與台中市政府運動局共同舉辦的「賽車籃球X文藝嘉年華」，1日在中央公園中央球場盛大登場，集結近200輛超跑、漂移車、古董車、美式肌肉車及改裝車，打造中部規模最大的免費車展，吸引超過大批車迷與民眾到場參觀。

活動結合汽車文化、運動競技、文藝表演與公益義賣，除展示平時難得一見的各式夢幻車款外，還安排超跑繞場、引擎聲浪展示、夜間燈光秀、三對三籃球賽及精彩舞台演出，讓民眾近距離感受汽車工藝與賽車文化的魅力。

立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、台灣賽車競速競技協會理事長洪家宏等人皆出席活動，共同支持推廣汽車運動文化。

江啟臣表示，賽車不只是競速運動，更代表一整條產業鏈的發展。台中是全球重要的精密機械產業聚落，擁有深厚的汽車零組件與製造能量，因此樂見賽車相關展示及公益活動在台中舉辦，不僅有助於推廣汽車文化，也能帶動在地產業發展，讓更多人看見台中的技術實力。

台灣賽車競速競技協會理事長洪家宏表示，自己長年投入國內外賽車活動，希望讓世界看見台灣，也吸引更多國際車手來台交流。他說，協會持續推廣合法、安全的汽車展示活動，希望透過近距離展示與互動，讓民眾認識汽車工藝與賽車文化，建立正確的汽車運動觀念。

本次車展另一大亮點，是約60輛美式肌肉車組成大型車隊集結展出，並邀請經驗豐富的車手現場分享汽車運動知識，讓民眾深入了解不同車款特色及賽車文化內涵。

活動也融入公益理念，邀請台中市月園流浪動物照護協會設置義賣及募款攤位，募集愛心支持流浪犬貓照護工作，讓民眾在欣賞車展與參與活動的同時，也能一同投入公益。

此外，現場邀請饒舌歌手Gamlber(春風師弟)帶來演出，知名YouTuber「湯老師」及車界網紅「暴甩宏」也到場與民眾互動，為活動增添熱鬧氣氛。

主辦單位表示，希望透過結合汽車文化、運動、音樂與公益的多元形式，打造兼具教育、娛樂與產業交流的平台，持續推廣台灣汽車運動文化向下扎根。

現場集結近200輛超跑、漂移車、古董車及改裝車，打造中部規模最大的免費車展。記者宋健生／攝影
現場集結近200輛超跑、漂移車、古董車及改裝車，打造中部規模最大的免費車展。記者宋健生／攝影

本次車展一大亮點，是60輛美式肌肉車組成大型車隊集結展出。記者宋健生／攝影
本次車展一大亮點，是60輛美式肌肉車組成大型車隊集結展出。記者宋健生／攝影

籃球 台中 義賣

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