歐酷酒店啟動「城市舞台．點亮之夜」 打造台中最有故事的文旅品牌

由老百貨華麗轉身、全新改造的台中市「OKU Hotel歐酷酒店」，自入選《米其林指南》推薦之後，持續以「城市文化系列」為核心，積極串聯藝術、劇場、歷史建築與在地品牌，打造台中最有故事的文化旅宿品牌，目前酒店平均住房率逾七成，境外客比重甚至超過五成。

歐酷酒店於31日晚間舉辦「City Stage．OKU Illuminated Night城市舞台．點亮之夜」啟動儀式，邀集文化夥伴與在地品牌共襄盛舉，展現旅宿串聯城市文化的能量，也宣告未來將持續以旅宿為平台，挖掘台中更多城市故事。

「城市舞台．點亮之夜」由台中市觀光旅遊局副局長蔡宗昇與佳賀資產董事長郭宜書主持啟動儀式。佳賀資產旗下除了OKU Hotel歐酷酒店之外，還包括台北信義商圈「信義安然」酒店式公寓、台中逢甲商圈的「原德飯店」、市府路的「1969藍天飯店」等。

此次參與活動的合作夥伴與在地品牌，景點類有台中驛鐵道文化園區、台中國家歌劇院、綠美圖、台中公園。伴手禮類有小林煎餅、華剛茶葉、Coffee Stopover等，友好店家則有宮原眼科、第四信用合作社、茶六燒肉堂、春水堂創始店等。

位於台中市中區的櫻田百貨，曾見證城市最繁華的年代，也承載著許多台中人的共同記憶。如今，由這棟歷史建築改建而成的台中歐酷酒店，透過設計、餐飲與旅宿體驗，讓更多旅人重新走進中區，也重新認識這座城市最初的起點。

不同於推倒重建，郭宜書說，OKU Hotel選擇保留建築原有的歷史脈絡，讓時間的痕跡與當代設計自然共存。空間設計由國際知名設計事務所HBA Studio擔綱，以「歐酷先生的奇幻歷險與收藏」為故事主軸，OKU將昔日百貨轉化為一座「旅人奇聞百貨」，旅人彷彿走進一位旅行收藏家的私人世界，旅途中蒐集的靈感、物件與記憶，被安放於館內不同角落。

步出OKU Hotel，即可漫遊台中舊城。台中驛鐵道文化園區、第二市場、柳川水岸、宮原眼科到台中公園等城市地標，共同串起一條充滿歷史底蘊與生活風景的散步路線；而老宅咖啡館、特色餐廳與風格選物空間點綴其中，讓這座曾經繁華的街區，在新舊交融之間，再次綻放獨有魅力。

當夜幕降臨，回到酒店一樓的Ailise Bar，以一杯調酒為旅程收尾。全台最高室內酒塔以挑高酒牆、鏡面與光影打造獨特空間，旅人可在微醺夜色中與調酒師交流，或靜享城市夜景，從街巷、人文到夜生活，感受台中獨有的城市節奏。

郭宜書強調，OKU Hotel以「文化」為答案，持續串聯台中國際爵士音樂節、台中國家歌劇院《COMPANY》及台中國際藝術博覽會等文化品牌，透過藝術、音樂、劇場與旅宿跨界合作，讓文化體驗融入旅程，也讓台中的城市故事被更多旅人看見。

事實上，酒店自去年底開幕營運以來，吸引來自日本、香港、新加坡、韓國、德國、捷克、馬其頓等超過40個國家的旅客入住，目前平均住房率逾七成，境外客比重甚至超過五成，顯示酒店已成功打造台中最有故事的文化旅宿品牌。

《禁止酒駕 飲酒過量 有害健康》

OKU Hotel歐酷酒店啟動「城市舞台．點亮之夜」，打造台中最有故事的文旅品牌。記者宋健生／攝影