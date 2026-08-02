2026中小企永續翻轉競爭力／東海冷凍打造利他新冷鏈

東海冷凍誕生於1969年，去年榮獲「國家永續發展獎」。這家擁有50年歷史的公司，藉由兩代人的努力，將早年第一代創業時的「鐵盒子冰箱」生意，逐步轉型為如今台灣冷鏈環境設計的第一品牌，年營收更因此從數千萬元站上億元等級。東海冷凍積極將「永續」內化為核心競爭力，靠著永續華麗轉身。

東海冷凍執行長徐建邦提起父親，也就是公司的創辦人徐金夫，內心充滿無限敬佩。他說，只有小學學歷的父親，年輕時跟著黑手師傅學冷凍空調，之後自學有成，進入美商奇異公司擔任幹部，退休後就在三重老家的院子裡創業。他提到，70、80年代，大台北地區許多傳統市場攤商用的鐵製冷凍冷藏櫃，就是他父親製造的，後來父親還研發玻璃冷凍冷藏櫃，打進超商超市。

藉助研發成功轉型

徐建邦說，父親是創新與實踐的同步者，但父子倆經常會因新舊觀念的不同，產生衝突，他也為此三進三出公司。衝突的起源來自，他認為冷凍空調是高耗能產業，而且冷氣冷媒會對臭氧層造成破壞，於是他想多做一些環保措施來修補這些問題，但是父親及老臣們，總是認為這樣會多花錢而且沒必要。

另外他堅持申請ISO14001、主張高薪聘請專家成立研發設計團隊，讓工廠實務可以結合理論數據，幫助公司轉型，也遭父親、老臣反對，「這些主張經歷20年的印證都是正確的，東海這幾年能從傳統的冷凍空調設備商，轉型為低溫的環境控制解決方案供應商，完全靠這個部門！」

徐建邦本身是學經濟的，但為了回家接班，他毅然決然申請台北科技大學冷凍空調系，從最基本的物理、化學學起。為了提早與同仁「同位思考」，他還參加很多相關論壇，以快速累積知識。

接班這20年來，徐建邦一直深信「環保不是成本，而是競爭力」，讓東海積極往綠色冷鏈方向邁進；多年來，東海已擁有44項創新作法、四項專利技術誕生。

他形容，東海冷凍現在做的生意，不只是生產冷凍冷藏設備，而是幫客戶設計及建置各溫層，甚至超超低溫（零下80度C）的大型央廚及倉儲場域。

知名品牌隱形推手

舉例來說，東海曾協助鼎泰豐設計低溫冷凍冷藏庫，解決冷凍小籠包皮會凍裂的痛點，此外，也提供超低溫實驗環境，打入台積電、美光等高科技供應鏈。其實不論台積電、美光，還是鼎泰豐、瓦城，甚至YAMAHA、室內滑雪溜冰場到社區大樓的垃圾冷藏庫，凡食衣住行育樂與冷凍空調有關的，都有東海這雙隱形推手。

徐建邦認為，企業推動永續的秘訣在於「利他」，先幫客戶省錢、賺錢，客戶才會願意長期合作。他說，永續不是口號，而且必須有步驟地落實。

在環境保育（Environmental）方面，東海應用AI影像識別技術，精準判斷結霜程度，「霜厚了才除」，取代耗能的定時除霜，結合熱能回收系統利用廢熱取代電熱除霜，協助客戶節省二至三成的電力需量；更積極推動低全球暖化潛勢（GWP）冷媒應用，並將廢熱回收製成熱水供廠區清洗，達成能源多目標循環利用。

運用專業貢獻社會

在社會責任（Social）守護食安與人才價值方面，東海冷凍為餐飲業提供HACCP規劃，精準控溫以抑制細菌，如肉毒桿菌滋生。在COVID-19疫情期間，團隊協助建置疫苗儲存場所，讓同仁感受到自身專業技術對社會的貢獻價值。

在人才轉型與安全方面， 東海冷凍鼓勵員工取得多項專業證照，如台積電施工規範證照。徐建邦說，他鼓勵員工上進，員工若想進台積電學習，他也會送員工進去，當員工學習完成，身上已擁有多個證照。而在極端低溫環境中，他也開發AI 視覺監測人員意外事故預警系統，確保職場安全。

服務大眾做對的事

在社區關懷方面，東海冷凍則是推廣社區「垃圾冷藏庫」，協助雙薪家庭落實垃圾不落地政策，他還主動捐贈冰箱至偏鄉小學，解決學童午餐保存的食安問題。

徐建邦接班過程中的「三進三出」，是他推動治理轉型的關鍵磨合期，除了組織重整，成立研發部門，讓公司轉型外，他還將維修保養業務占比提高，不讓顧客的冷鏈設備成為維修孤兒，還能確保現金流穩定與長期永續經營。目前東海冷凍全台有六家分公司，80名員工，他計劃還要再增加兩家分公司。

徐建邦說，「工作的意義在於服務大眾」，這些年，他積極將「利他才能利己」，以及「堅持做對的事」，內化成管理心法，讓東海冷凍的影響力跨越工廠圍籬，轉化為對社會的奉獻。