七都新建案十強 逆勢勝出

今年上半年房市持續受到信用管制、銀行房貸緊縮、股市吸金效應影響，交易偏冷，不過仍有不少預售案殺出重圍，根據實價登錄統計，今年上半年七都十大熱銷預售案累積銷售超過1,500戶，其中桃園龜山A7重劃區「長耀辰」以259件交易居冠。

房市專家表示，亮點個案特性包括地段佳、品牌建商、量體大，數據列舉出的新案都不脫這些優勢。

591房屋交易網新聞公關課主任畢務潔表示，上半年十大熱銷案前三名均為千戶大社區，冠軍為桃園龜山A7重劃區長耀辰，除了是在地品牌建商推出，中低樓層小坪數產品總價千萬內可以入手，也受首購族青睞。

若以十大熱銷建案銷售成數來看，上半年銷售就突破七成的分別是新北市三重區凱越豐汎及台中北屯富華澐光，以三重區凱越豐汎來說今年初公開銷售，上半年揭露成交戶數已達七成，除了仁義重劃區地段有支撐性，該案也推出包括訂簽6%等優惠付款方案，對購屋族有一定吸引力。

台中北屯富華澐光位於北屯廍子重劃區，年初祭送裝潢家電等優惠，部分戶別下探3字頭，順銷也突破九成。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，房市冷氣團下，亮點個案特性包括地段佳、品牌建商、量體大，數據列舉出的新案都不脫這些優勢，以榜首長耀辰來說，區域品牌建商、量體大，地段不差，並且有4字頭價碼，在當地新案站上5字頭水位來說得以展現魅力。