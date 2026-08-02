第十屆創業之星獲獎團隊／睿田能源多項核心技術專利 致勝關鍵

睿田能源主攻建築整合型太陽光電市場，從彩色太陽能模組、圖像呈現、智慧顯示、能源管理、外牆散熱到施工鎖固，均為自主研發並取得專利保護的核心技術，成為布局全球的致勝關鍵。

睿田表示，該公司客製化的彩繪太陽能板建築立面具備多項效益。包括有效降低太陽能板反射所造成的光害問題；而表面經特殊處理，具備自潔功能，可減少維護成本並符合能源署相關管理規範；並可作為循環經濟展示材料，提升綠建築與ESG行銷價值。

同時，可利用回收太陽能模組再製為近零碳建材，降低建材蘊含碳（Embodied Carbon），亦提供再生能源發電效益，兼顧營運碳（Operational Carbon）減量，加速淨零建築實現。

而彩繪太陽能並不是單純在太陽能板表面加上圖案，它是建立在自主研發的多項核心發明專利之上。

其中，「彩色太陽能模組與其組裝方法」是睿田彩繪太陽能最核心的基礎技術，針對彩色圖像層、太陽能模組及相關組裝方式進行整合設計，讓太陽能板在保有發電功能的同時，也能呈現客製化圖案、色彩與建築美學。

其次，「具位置識別與事件優先覆寫控制功能之彩色太陽能顯示系統及其控制方法」，則可依照不同地點精準管理顯示內容，並在緊急事件、交通導引或活動指引需求發生時，自動優先切換重要訊息。

另有兩項發明專利正領證中，一是「具能源感知與結構化散熱功能之智慧彩色太陽能媒體外牆系統」，它將彩色太陽能模組、建築外牆、能源感知及散熱設計加以整合，讓外牆同時具備發電、外觀展示、媒體應用與智慧管理功能。

另一項是「可調整式鎖固裝置與板材安裝方法」，則可協助太陽能板於外牆施工時精準定位、穩固鎖固，提升施工效率、安全性及現場調整彈性。