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第十屆創業之星獲獎團隊／睿田能源創辦人薛煒立用人重互補 創造三贏

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

睿田能源創辦人薛煒立不把自己定位成什麼都懂的人。他認為，公司缺少什麼專業，找到互補的角色，並讓材料、光學、建築、能源、數據與市場人才，願意為同一個問題共同工作，進而讓政府、企業主和公司有三贏的成果。

1982年出生於高雄的薛煒立，父親是甲級焊接工程人員，母親曾任職於稅務機關，父母親在工程現場的務實與制度管理的嚴謹，形成他經營企業的兩條主軸。他16歲開始半工半讀，24歲取得微軟國際講師相關資格，25歲投入企業經營與創業；他並擁有聯合國訓練研究所（UNITAR）相關ESG可持續發展高級策略顧問資格。

薛煒立早期投入資訊科技、數位轉型與旅宿場域服務，看似跨越不同產業，但所關注的問題卻始終相同。聚焦於如何透過科技，使閒置或低效率資產重新創造價值。

過去，他思考的是空間、數據與營運效率；進入能源產業後，他把目光轉向城市中面積龐大、卻少被用來發電的建築外牆。在營運面向上，睿田能源採取「策略與資源整合+營運與專案落地」的雙核心治理，由薛煒立負責策略、國際與產業鏈結，董事長暨總經理李佳蓉則掌管治理、營運與商業化。

對外方面，薛煒立為進行政策倡議，參加台灣智慧建築產業聯盟，與聯盟內的建築中心、建築師和公會成員探討切入點；另就排放議題，也參與環境永續協會，針對「電」、「碳」課題研擬一套解決方案。

站在彩繪光電立面前，薛煒立談的，不只是一片太陽能板，而是一張城市資產負債表。對多數人而言，建築外牆是成本；對他而言，那是一個長期被忽略、尚未啟用的能源帳戶。

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