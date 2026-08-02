第十屆創業之星獲獎團隊／中華開發：睿田能源發電效率高 投報率亮眼

中華開發創新加速基金總經理郭大經認為，睿田能源的彩繪太陽能板發電效率高、投資報酬率好，目前除公部門標案外，也獲得商業性案場，成為此次創業之星大賽勝出關鍵。

郭大經表示，睿田能源並非是一家太陽能板的製造商，而是光電板進入建築體立面的解決方案業者，提供美觀、結構安全、施工、創能等一站式服務，這是相當特別的。

而一般的建築物立面僅能遮蔽和做廣告看板，但該公司把它轉換成發電、節能和ESG功能，頗為符合市場需求。尤其是相較於一般屋頂型的太陽能案場，立面案場在密集的城市需求可能更高。

就技術面來看，睿田已經進入量產階段，並陸續獲得內政部數個標案，彩繪太陽能板可維持約一般未彩繪太陽能板80%的發電輸出，發電效率高、投資報酬率好，是進入優勝的一個重點，可以進行推廣。

其次，在耐久性部分，睿田的彩繪圖層通過UV1,000小時耐候試驗，測試後未出現龜裂、剝離、起泡或明顯變色，這也是值得肯定的。