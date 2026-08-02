第十屆創業之星獲獎團隊／睿田能源 光電板變建築外牆

睿田能源聚焦建築整合型太陽光電，以可循環、可更換並能創造循環經濟的彩繪光電應用圖層為核心，將建築立面轉化為兼具隔熱、展示、節能、創能與美學的能源資產。

睿田能源的建築整合型太陽光電、光學調色、高耐候特性、圖層膜料和扣件與結構設計等，把太陽能板由屋頂設備轉化為建築立面材料，日前在經濟日報第十屆創業之星選秀大賽中，獲得公司組優勝。

該公司創辦人暨執行長薛煒立說：「睿田能源不是在賣一片彩色太陽能板，而是在開發城市下一個綠電市場─建築外牆。」

擁有IT背景的薛煒立原本經營名為「威翔餐旅」公司，新冠疫情期間透過會員系統的建置作法為旅館業導客，逆勢突圍，亮麗業績成為業界傳奇。

身為聯合國訓練研究所（UNITAR）ESG高級策略顧問的他，發覺建築是全球僅次於電業、為第二大碳排放產業。因此，他發想希望能為建築業從被動的耗能轉變為主動的創能，進而投入研發工作，2020年並將威翔餐旅改名為睿田能源。

當時，剛好內政部成立「台灣智慧建築產業聯盟」，他獲邀出任監事，進而與相關產官學研攜手，希望能實現2050年的淨零碳建築目標。

薛煒立說，2023年，聯合國氣候變遷綱要公約的締約國大會（COP28）通過增加綠色能源目標，但台灣是海島型國家，土地無法增加的情況下，唯有一條路是「往上長」，這對建築創能是一個契機。

會發電廣告牆 勾勒新獲利地圖

而睿田能源面對的不是單一研發問題，包含了認知、工程與規模化三項挑戰；必須同時讓業主、建築師、營造端、法規單位與財務決策者接受；對此，公司的解法也不能只靠一項材料或一句行銷口號，必須建立一套可被驗證、可被施工、可被維護的工程語言。

歷經一年多的研發，睿田成功開發出彩繪應用圖層、光學調色、高耐候材料、立面扣件、結構設計、機電整合、能源監控等技術，整合成建築整合型太陽光電系統，讓外牆同時具備發電、遮陽、隔熱、低眩光、品牌識別與減碳揭露功能。

2024年起，陸續獲得內政部建築研究所的第一期和第二期現地示範，並讓建研所累計二期的實驗數據；2026年進一步推廣到公有建築物如台科大、高科大和高師大等。

薛煒立說，建築過去被視為「成本中心」，但睿田的技術正翻轉這一認知，勾勒出全新的獲利地圖，「讓建築物蓋完之後不是結束，而是啟動開始賺錢的方式。」

睿田能源獲得內政部建築研究所的第一期和第二期現地示範。睿田能源／提供

首先是廣告收益；光電建材讓建築成為「會發電的廣告牆」，具地段與流量優勢的建物甚至能帶來穩定收益。其次是綠電轉供，不再僅依賴台電，而是直接將建築所發綠電供應給急需ESG合規的上市公司。

同時，創造「產電即收益」的新模式；碳權交易自發綠電衍生的憑證能進入碳權市場，讓企業因應碳排要求同時帶來額外收入。

值得一提的是，「建築物設置太陽光電發電設備標準」自2026年8月1日起施行，原則上針對建築面積達1,000平方公尺以上的新建、增建或改建建築，每20平方公尺設置1瓩太陽光電容量，官方估計每年新增約660MW。政策利多為睿田擴大產品出海口。

政策利多助攻 擴大產品出海口

睿田近期接連展開海外布局，今年5月間在台灣與美國堪薩斯州副州長暨商務廳長David Toland簽署智慧淨零建築與潔淨科技合作意向書。該州的福特郡7月初已通過預算，採購睿田產品，展開落地測試。

同時，薛煒立參加美國那斯達克為期三個月的亞洲里程碑創業家計畫，並隨亞洲創新公司（AIH）與那斯達克創業中心（Nasdaq Entrepreneurial Center）相關代表團展開紐約行程，參與金融機構拜訪、資本市場交流，為進一步開拓美國市場做好準備。

此外，歐洲科技創新盛會「VivaTech」，今年6月在法國巴黎登場，Taiwan Tech Arena（TTA）台灣館同步展現台灣科技新創前進歐洲市場的整體能量；睿田藉此展示此一新型淨零基礎設施。睿田並獲選TTA x VivaTech 2026第一批入選團隊，將透過TTA平台連結歐洲企業、投資人與國際創新生態系。