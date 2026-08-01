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互力精密化學湖口廠區傳火警 隔壁欣銓廠房不受火災影響
互力精密化學新竹湖口廠區1日發生大火，目前火勢已經遭到控制，不過由於互力精密化學火燒廠房鄰近隔壁測試大廠欣銓（3264），對此，欣銓對外表示，鄰近建築物火災事件， 對本公司財務與業務均無影響。
欣銓表示，隔壁廠區火災現由新竹縣政府消防局進行搶救中，消防人員持續建立防護水線，進行火勢阻隔與周邊防護，避免火勢延燒至鄰近周邊廠區。本公司鄰近建築物火災事件，本公司於第一時間即啟動預防性外氣隔絕機制，保護生產線同仁及確保無塵室內空氣品質與生產環境不受 外界煙霧影響，目前人員及廠區皆未受鄰近火災事件影響。
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