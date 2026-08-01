互力精密化學湖口廠區傳火警 隔壁欣銓廠房不受火災影響

建物光電新制今天上路，新建、增建或改建建築面積達1,000平方公尺，就須強制加裝光電板。不過行政院昨天大轉彎，暫緩適用外界反彈較大的住宅類建築。京懋建設執行長范秉豐表示，此一新規立意佳，但外界比較擔心的是，以後如果屋頂光電板飛下來砸到車、砸到人，要算誰的？

2026-08-01 13:50