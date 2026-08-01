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福容台北一館今起熄燈 明年第1季台北福容華邑酒店登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
福容台北一館自8月1日起正式結束營運，正式向大家道別。圖／福容台北一館提供
福容台北一館自8月1日起正式結束營運，正式向大家道別。圖／福容台北一館提供

福容大飯店台北一館因20年租約期滿，已於7月31日完成最後一日住宿服務，1日起正式結束營運，陪伴旅客近20年的據點正式走入歷史。

福容表示，全新打造的「台北福容華邑酒店」預計將於2027年第1季開幕，以嶄新品牌定位持續深耕台北市場。

福容台北一館自開幕以來，見證無數旅客的商務差旅、家庭旅遊、婚宴喜慶及聚餐聚會，陪伴消費者走過近20年時光。飯店表示，隨著階段性任務圓滿完成，8月1日起全館正式熄燈，也向所有旅客、合作夥伴及員工表達感謝，感謝各界多年來的支持與信任。

封館前夕，館內住房率已不高，在7月31日送別最後一批住宿旅客後，正式結束20年營運。特地趕在最後一天入住的陳小姐表示，自己多年來都是福容忠實顧客，每年都會購買住宿券，得知台北一館即將停業後，特別入住最後一晚，希望為這間飯店留下紀念。

福容指出，雖然台北一館停止營運，但消費者權益不受影響。已購買台北一館專屬餐券、泡湯券及按摩票券的消費者，仍可依票券使用規範至全台指定福容連鎖據點使用；旅展聯合住宿券及美食通用餐券，也可持續於全台福容及徠旅據點正常兌換使用。

此外，2026年福容中秋月餅禮盒及相關伴手禮銷售服務也將持續進行，消費者可透過客服專線訂購，由專人協助安排台北取貨或宅配服務。

福容強調，此次營運調整僅涉及台北一館單一據點，福容品牌全台各館仍維持正常營運，住宿、餐飲、會員及票券服務皆不受影響。展望未來，集團將由預計明年第1季開幕的「台北福容華邑酒店」接棒，以融合台灣文化底蘊、新東方美學與國際五星級服務的新面貌迎接國內外旅客，持續布局台北高端旅宿市場。

福容台北一館的老客人陳小姐，特別趕在熄燈前的最後一天入住，留個紀念。圖／福容台北一館提供
福容台北一館的老客人陳小姐，特別趕在熄燈前的最後一天入住，留個紀念。圖／福容台北一館提供

台北 飯店

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