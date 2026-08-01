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蝦皮購物母公司Sea攜手OpenAI 亞太區黑客松系列賽事台灣站9月12日登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「黑客松亞太區系列賽」台灣站即日起至8月26日開放報名，開發者可至活動官網掌握參賽資格、賽程與評審陣容等完整資訊。圖／蝦皮購物提供
「黑客松亞太區系列賽」台灣站即日起至8月26日開放報名，開發者可至活動官網掌握參賽資格、賽程與評審陣容等完整資訊。圖／蝦皮購物提供

全球科技企業暨蝦皮購物母公司Sea宣布將攜手美國OpenAI在台盛大舉辦黑客松（Hackathon）系列賽事，台灣站將於9月12日在台北登場，這是繼今年6月於新加坡成功揭開序幕後，系列賽事正式來到台灣。雙方將攜手於台灣站提供OpenAI的AI程式開發解決方案Codex進行賽事，協助台灣開發者、學生、新創團隊及科技人才透過AI工具、技術指導及團隊實作，培育兼具國際視野與實作能力的AI人才。參與者將獲得Codex使用資源、技術導師指導及實作協作機會，開發能解決真實世界挑戰的AI應用，同時強化台灣持續成長的AI生態系。

本次黑客松展現Sea與OpenAI共同推動AI技術普及，並支持亞太地區新一代開發者成長的承諾。台灣具有成熟的科技產業基礎、活躍的開發者社群與深厚的軟體人才實力，是推動具商業應用潛力AI創新的重要據點。

Sea共同創始人兼蝦皮購物首席產品官David Chen表示，台灣擁有充滿活力的科技與AI社群，Sea很高興將黑客松系列賽事帶給台灣開發者。David Chen說明，作為蝦皮購物母公司Sea與OpenAI合作的一環，本次黑客松將讓參與者有機會探索OpenAI Codex、向產業專家學習，並將創新構想轉化為實際解決方案。他也期待透過此次活動，激勵更多台灣開發者運用AI為企業及社會創造更多價值，持續推動台灣AI人才與創新生態的長期發展。

除黑客松外，雙方亦持續合作，協助亞太地區商家導入AI技術與應用。蝦皮購物計畫將ChatGPT for Business導入賣家生態圈，協助符合資格的中小賣家運用AI技術生成高品質商品資訊與行銷內容、優化客服流程，以及自動化日常營運作業。賣家亦將可獲得ChatGPT for Business試用資格、資源導入、培訓課程及最佳案例分享，協助其更有信心地運用AI。

OpenAI國際業務主管Oliver Jay表示：「開發者是推動AI應用落實於真實世界的重要力量。台灣在Codex的採用與使用活躍度方面，已躋身全球前十大市場，展現出台灣開發者的堅實實力與熱情。此次與Sea攜手，首度將亞太區黑客松系列賽事帶到台灣，期待與在地開發者社群建立更緊密的連結，為台灣人才創造更多機會，運用Codex進行開發、彼此交流學習，並打造解決真實世界挑戰的創新方案。」

本次黑客松開放具備AI開發工具實作經驗的開發者報名參與。參賽團隊將運用OpenAI Codex進行開發，並接受OpenAI亞太區及Sea技術團隊的專業指導。參賽團隊將透過開發AI解決方案回應解決現實挑戰，晉級決賽的隊伍將向由Sea與OpenAI的資深技術主管組成之評審團展示其創新成果與應用構想。

本次賽事將由OpenAI提供總價值5萬美元（約新台幣150萬元）的OpenAI API Credits，協助得獎團隊持續進行產品開發與概念驗證；前五名團隊所有成員皆可獲得ChatGPT Pro一年使用資格。

台灣場結束後，Sea與OpenAI亦持續將黑客松系列賽事拓展至越南、印尼、馬來西亞及泰國，為亞太地區更多開發者提供學習、開發及運用AI創新的機會。

●報名資訊：

報名日期：即日起至2026年8月26日

入選通知日期: 2026年9月1日

活動時間：2026年9月12日（星期六）09:00～21:30

活動地點：台北國際會議中心（TICC）

更多活動資訊及報名方式，請參閱官方活動網站，活動資訊以網站為準：

https://shopee.tw/m/seaxopenai-hackathon-tw

蝦皮購物母公司Sea攜手OpenAI舉辦「黑客松亞太區系列賽」，台灣站將於9月12日在台北國際會議中心（TICC）登場。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物母公司Sea攜手OpenAI舉辦「黑客松亞太區系列賽」，台灣站將於9月12日在台北國際會議中心（TICC）登場。圖／蝦皮購物提供

「黑客松亞太區系列賽」今年6月已於新加坡率先登場，台灣站將於9月12日在接續舉辦，持續拓展亞太區開發者交流版圖。圖／蝦皮購物提供
「黑客松亞太區系列賽」今年6月已於新加坡率先登場，台灣站將於9月12日在接續舉辦，持續拓展亞太區開發者交流版圖。圖／蝦皮購物提供

OpenAI 黑客松 亞太

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