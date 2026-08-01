屋頂光電新制今上路 建商最憂一件事：飛下來算誰的？

建物光電新制1日上路，今起新建、增建或改建建築面積達1,000平方公尺，就須強制加裝光電板。京懋建設執行長范秉豐表示，對建商來說，比較擔心的是，以後如果屋頂光電板飛下來砸到車、砸到人，那要算誰的？

范秉豐表示，雖然光電新制現在才上路，但先前很多建案都已設置太陽能光電板，像京懋位於鶯歌的建案就設有光電板，建置費花了好幾百萬元，主要是為了申請鑽石級綠建築。

他表示，政府強制一定規模以上建案都要加裝光電板，出發點是好的，對建商來說，也沒有什麼問題，因為只是加裝骨架、光電板，一次性建設，但問題是在後續管委會的維護管理。

原因很簡單，管委員管理基金是有限的，在維護方面，大多能省就省，尤其是規模小的社區，管理費捉襟見肘，往往連電梯鋼纜，都是撐到不能撐才會更換。

在這種情形下，如果政府沒有設立一套機制，要求管委會定期維護檢修，光電板是一片一片鎖上去的，萬一時間久了，螺絲鬆了，颱風一來被吹了下來，砸到車、砸到人，那要算誰的？

范秉豐表示，新制已正式上路，政府應該加快腳步，設置嚴謹管理制度，包括成立專責單位，比照消防檢查、建築安全檢查，每年強制檢查太陽能板，並建立明確的責任歸屬機制，讓管委會能重視安全問題。