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台中水湳經貿園區「文商50」 中信集團選擇與達麗建設合建分售

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中信金控大股東銓緯投資與達麗建設採合建分售的水湳「文商50」土地，位於中央公園第一排，距離台中超巨蛋基地也不遠。記者宋健生／攝影
中信金控大股東銓緯投資與達麗建設採合建分售的水湳「文商50」土地，位於中央公園第一排，距離台中超巨蛋基地也不遠。記者宋健生／攝影

中信集團布局台中水湳經貿園區精華地段「文商50」，確定選擇與達麗建設（6177）採合建分售方式開發。而達麗建設公告，預計投入17.7億元參與開發，規劃興建房屋及車位供出售或出租，地主方比例約52%至48%、建方比例約48%至52%。

台中市地政局去年6月標售區段徵收配餘地，其中位於水湳經貿園區的「文商50」以每坪單價306萬元、總價14.53億元標脫，成為單價地王。幕後買家隨著土地過戶在今年曝光，為中信金控（2891）大股東銓緯投資公司。

銓緯投資董事長顏志光，是中信金控董事長顏文隆的長子，他不僅是金融家族二代、開南大學董事長，同時也是唯富投資、合築建設代表法人，更是合眾建經總經理，除了叱吒金融業，對不動產投資開發也是老手。

值得注意的是，台中市政府積極推動「台中超巨蛋BOT開發案」，已確定將由中信集團旗下台灣人壽主導開發，初估投資金額逾600餘億元，顯示中信集團對布局台中的強烈企圖心。

去年6月，台中市地政局辦理區段徵收配餘地標售開標，當時總底價將近520億元，投標情況冷清，標脫率僅17.6%。其中位於水湳「文商50」475坪土地，爆冷門以每坪306萬元、總價14.53億元標出，成為單價地王。

業界指出，當時受政府第七波信用管制影響，整體市況低迷，中部建商多半不願出手，而中信金控大股東銓緯投資砸重金入手，顯示中信集團對台中水湳經貿園區早已悄悄展開布局。

春耕不動產總經理張維良指出，該等土地位於水湳經貿園區最精華的中央公園第一排，具備500%高容積、高綠覆等特性，市場少有可比性，等同於七期新市政中心台中國家歌劇院第一排，坐擁地王條件。

張維良表示，水湳中央公園第一排推案，勢必定位為高單價豪宅產品，達麗建設為北部上市櫃品牌建商，近幾年經營台中市場也逐步建立口碑，應該是中信集團選擇與其合作的主要考量。

另外，緊鄰「文商50」的「文商51」及「文商52」共1,120坪土地，地主長慶建設也選擇與富邦建設合作，將推出地上28樓、地下6層豪宅產品，目前正在審照中；而「文商53」649坪土地的地主，為股票上市的富華創新（3056）。

目前，中信集團提出台中超巨蛋開發計畫，初估投資金額達600餘億元，除了可容約4.57萬人的主場館之外，還規劃二棟飯店，以及一座總營業樓地板面積達10萬坪的百貨商場，預計最快2031年完工啟用。

台中 中信集團 台中市

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