首購買房怕踩雷？安新建經：履約保證是成家防彈背心

新青安3.0即將上路，首購潮湧現。安新建經北區業務經理張雲維提醒，首購族除了考量房價與貸款負擔，購屋過程中更應透過履約保證機制，為價金與產權安全把關。

張雲維進一步說明，價金履約保證是透過第三方專戶管理交易款項，依據交易流程撥付款項，保障買賣雙方。對買方而言可降低已支付價金卻未取得產權的風險；同時，對賣方來說，則是減少在雙方簽署結案單後，卻未收到款項的風險。因此對首次面對千萬元房產交易的年輕人而言，履約保證如同成家路上的「交易防彈背心」，透過制度化機制增加一道安全防線。

成屋買賣從簽約到完成交屋，需經過用印、完稅、貸款及產權移轉等程序，買方在取得房屋產權前，依約須陸續支付部分價金；若期間發生賣方失聯、房屋遭查封、產權遭人設定等情況，不僅可能無法順利取得房屋，已支付的款項也可能需要透過協商或法律程序處理，打亂原有的成家與資金規劃，對自住為主的首購族更是莫大的衝擊。張雲維表示，若想降低此類情況發生的風險，建議透過在交易過程中加入履約保證機制，為自己增添保障。

安新建經提醒，首購族簽約前應確認是否使用履約保證、匯款帳戶是否為正式專戶，若遇到臨時更換帳戶、私人收款或要求提前付款等情況，務必立即向仲介、地政士或履保公司查證，讓人生第一間房不只買得起，也能安全完成交易。