七都十大熱銷案出爐！共狂賣逾1,500戶 桃園 A7 這案奪冠

今年上半年房市持續受到信用管制、銀行房貸緊縮及股市吸金效應影響，整體交易表現偏冷，不過在這波房市冷靜期當中，尚有不少預售案殺出重圍，表現亮眼。根據實價登錄統計，今年上半年七都十大熱銷預售案，共累積超過1500戶銷售，其中桃園龜山A7重劃區「長耀辰」以259件交易居冠，其次為台北市文山區元利建設「元利四季莊園」180件、新北永和「漢皇River Sky」170件。

千戶大案熱銷 首購族、低總價產品撐盤

591房屋交易網新聞公關課主任畢務潔表示，上半年十大熱銷案前三名均為千戶以上的大社區，冠軍為桃園龜山A7重劃區「長耀辰」除了是在地的品牌建商推出外，中低樓層小坪數產品總價在千萬以內可以入手，也深受首購族群青睞。

若以十大熱銷建案銷售成數來看，光上半年銷售就突破七成的分別是新北市三重區「凱越豐汎」及台中北屯「富華澐光」，畢務潔指出，以三重區「凱越豐汎」來說今年初公開銷售，上半年揭露成交戶數已達七成，除了仁義重劃區地段有支撐性，該案也推出包括訂簽6%等優惠付款方案，對於購屋族有一定吸引力。然而台中北屯「富華澐光」位於北屯廍子重劃區，年初祭出送裝潢家電等優惠，部分戶別下探3字頭，順銷也突破九成銷況，十分亮眼。

品牌建商、優良地段、大量體 亮點個案逆勢突圍

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，房市冷氣團下，亮點個案已是這幾年普遍狀態，其特性包括地段佳、品牌建商，以及量體大，進而創造出聲勢話題，數據列舉出的新案都不脫這些優勢，以榜首的長耀辰來說，出於區域品牌建商、量體大，所在A7重劃區地段不差，更主要的是其有4字頭的價碼，在當地新案站上5字頭的水位來說就得以展現魅力。

以台北市文山區的元利四季莊園來看，乃文山區首屈一指指標案，整體案量全台最大造成話題，還有建商名氣，量價績效從開案迄今都是首都模範新案，也可見買盤對於建案名氣與展望正向的關聯，是當前購屋的主要考量。

至於如漢皇River Sky、百達莊園、遠揚之森A+都是規模相當大的社區，名氣響亮，坐落知名地段或重劃區，能有較多的交易量合乎情理，當中也有小坪數戶別壓低總價，又為銷況優勢。而凱越豐汎就算量體沒有前述那麼大，也座落仁義重劃區不錯的地帶，小宅與建商特質皆有加分作用。再論及華固譽誠更是品牌、央北重劃區的不敗條件，加上不以單坪百萬宅之姿高不可攀，也激起買盤興趣。

至於唯一擠進榜單而非北台灣地帶的台中市富華澐光，其價格平實，還附精裝修都不脫前述特性，造就個案佳績，於台中市亦為備受矚目的逆勢走強案例。

銷售節奏放慢 舊案賣壓仍須留意

陳炳辰認為，後況尚未明朗，接下來各地都有指標案推出，應也具備個案亮點的表現能力，不過乃穩定而非強勢的銷售節奏，無法求快，甚至得注意進進退退的狀態，戶數較多案一年起跳的銷售期亦屬常態，其他在銷售的舊案當然更得留心賣壓，難以一概受到帶動。