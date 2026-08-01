房市冷！建商搶攻餐飲版圖 平價鐵板燒插旗北屯、餐酒館推異國料理

隨著房地產交易冷，建商紛紛多角化經營，進軍餐飲市場。富華創新推出全新平價鐵板燒品牌「洋焱」，首店插旗台中北屯崇德商圈，8月3日開幕營運；豐邑集團旗下台中Moxy酒店頂樓的Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館，即日起至9月30日推出全新升級「味蕾出走計畫」異國美食。

富華創新近年積極擴張事業版圖，除本業富華建設，更跨足餐飲、再生醫療領域。富華創新總經理侯怡佳表示，「洋焱」首店距離漢神洲際購物廣場約2公里，主打高性價比平價鐵板燒，採用合格油品、煮沸過濾水，並嚴選安心食材來源，嚴格為民眾把關食安。

另一房產業者豐邑集團，旗下有台中Moxy酒店，其頂樓的「Rooftop XOXO Bistro」高空餐酒館展現創意，推出「味蕾出走計畫」，結合高空美景與異國料理。

繼7月義大利主題後，8月由「摩洛哥撒哈拉」接棒，餐點以鷹嘴豆泥、北非小米莎拉、羊肉塔吉鍋搭配番紅花飯，呈現北非豐富香料飲食文化；特色飲品以摩洛哥國民茶飲「薄荷茶」為發想，推出「撒哈拉幻境」無酒精特調，以及「摩洛哥綠洲」調酒。

9月繼續前進千年古城「土耳其伊斯坦堡」，以土耳其烤肉、起司菠菜薄餅、土耳其冰淇淋及「翱翔卡帕多奇亞」特調、柑橘果香無酒精特調「托普卡匹寶藏」，帶領旅客一次品味歐亞文化交融的飲食魅力。

業者表示，即日起至9月30日同步推出「味蕾飛行護照」集章活等動，有機會兌換指定調飲、精選餐點、限定明信片。此外，每日傍晚5時30分至6時30分日落時段，推出「黃金角落Sunset Hour」，點選當月主題餐飲即可拍攝「日落限定拍立得」。

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