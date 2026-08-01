台塑德山擴建循環產線

台塑德山精密化學昨（31）日於林園工業區舉行「林園IPA廠回收工程謝土暨二期新建工程祈福典禮」，本季完成電子級異丙醇（IPA）廢液回收廠建置，再投入約10億元推動二期擴建計畫，預計2028年投產，有助提升國內半導體關鍵材料自主供應能力。

台塑德山董事長郭文筆表示，響應客戶半導體材料在地化供應政策，引進日本德山最先進的生產、分析與充填技術，於高雄林園打造原料丙烯合成至成品產出的一貫化電子級異丙醇廠。此布局改變過去「日本製造、台灣過濾分裝」的傳統模式，以最高純度的清洗劑直供台灣先進製程業者，大幅縮短交期。

看好AI趨勢，台塑德山近幾年積極強化循環經濟，2024年啟動「回收異丙醇計畫」，建置廢液回收純化產線，將半導體製程產生的廢液再生為電子級異丙醇循環使用，該產線預計本季投產；再投資10億元，啟動電子級異丙醇廠二期擴建計畫，預計投資新建年產能3萬噸產線，於2028年完工投產。