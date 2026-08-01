台灣大行動網路奪六項冠軍

隨著5G普及，行動網路的品質要求從單點測速走向全時、全場景的穩定性。國際行動網路分析機構Opensignal公布2026上半年《台灣行動網路體驗報告》，台灣大哥大（3045）拿下六項冠軍，整體「網路可靠性」體驗與整體服務「品質一致性」獨得全台第一；整體「影音體驗」、整體「語音應用程式體驗」、「5G語音應用程式體驗」及「網路在線率」四項並列第一。

此外，Opensignal今年2月發布的《2026全球行動網路體驗報告》中，台灣大「4G/5G在線率」達99.4%，排名全台第一、全球第三，躋身全球行動網路標竿之列。

台灣大總經理林之晨表示，消費者選擇電信服務商的標準除了極速，更關鍵是整體體驗。尤其進入AI時代，不論是即時問答、或是影音生成，都要求全時、全情境穩定的網路。

林之晨指出，台灣大在本次Opensignal評比中拿下全台六項冠軍，尤其是4G/5G在線率高居全球第三，證明台灣大可以提供5G+AI時代最優質的整體體驗，也因此，5G用戶月均數據用量年增高達15%，更驕傲可以用全球標竿的網路品質，支持日益多元的數位生活應用，台灣大會持續投入基礎建設，持續推進這個全球標竿。

此次報告中，台灣大獨得整體「網路可靠性」體驗與整體服務「品質一致性」兩項全台第一。前者衡量手機能否連線、完成數據傳輸並減少中斷；後者評估網路是否達到1080p影音串流、視訊及行動遊戲所需的速度與延遲標準。台灣大用戶無論線上開會、傳輸檔案，或透過「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」玩雲端遊戲，皆能穩定連線。

台灣大分享，影音串流、導航、行動支付及AI即時服務普及，隨時連網已是現代生活的基本需求，「網路在線率」衡量日常活動範圍內使用行動網路的順暢性；全球報告中的「4G/5G在線率」計算裝置連上4G或5G網路的時間比例。整體「影音體驗」肯定台灣大在載入速度、畫質與播放順暢度的表現，用戶透過MyVideo、Netflix或Disney+追劇皆能穩定播放。整體「語音應用程式體驗」與「5G語音應用程式體驗」則讓通話與視訊保持順暢。

台灣大強調，運用NRCA技術整合3.5GHz頻段60MHz與40MHz頻寬，形成全台最大100MHz 5G黃金頻寬，並搭配700MHz低頻資源；同時深入偏鄉與高山地區，完成數千座基地台建設，偏鄉行動通訊覆蓋率突破99%，讓用戶不分區域皆能享有穩定連線與獲國際肯定的網路體驗。