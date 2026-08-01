四大房仲：房市緩步向上 7月交易量年增11.9%~18.6%

永慶、住商、中信、台灣房屋四大房仲昨（31）日公布7月旗下仲介店頭成交數據顯示，7月交易量比6月小增1%~6.7%或小減3.5%，較去年同期增加11.9%~18.6%，顯示房市已脫離去年谷底、呈現緩步向上復甦，惟8、9月適逢傳統農曆民俗月，第3季交易量恐未能明顯增加。

中信房屋總經理張世宗指出，7月全國房市交易量大致與上月持平或小幅增加，顯示市場在剛性自用客戶出手下，房市仍具一定支撐力道；但他認為，7月台股處於高檔震盪格局，不少投資人選擇獲利了結、落袋為安，部分股市資金陸續轉向更具保值特性的成屋市場。

另一方面，張世宗表示，排富排老的「青安3.0」預計8月1日上路，因此7月出現首購族搶搭「青安2.0」末班車的買盤，同步推升單月買氣動能；他認為，8、9月適逢傳統民俗月，部分民眾基於習俗考量，交屋時程可能延後，預估第3季交易量不會明顯增加。

永慶房屋研展中心副理陳金萍則指出，國內強勁出口、經濟成長與前期股市財富效果，支撐7月房市交易，但第七波信用管制持續、銀行房貸授信審慎、利率仍處相對高檔，加上股市波動升高，限制房市擴量空間，認為整體市場仍將以自用、長期置產需求為主。

據永慶、住商、中信、台灣房屋四大房仲公布7月旗下仲介店頭成交數據指出，7月交易量小幅月減3.5%，或小增1%~6.7%，整體年增率達11.9%~18.6%；其中住商機構資料顯示，7月交易量月增6.7%、年增18.6%，以六都月成長率來看，各縣市各有消長，北市月減9.7%，新北月增3.9%，桃園月減5.6%，台中月增16.1%，台南月增31.6%，高雄月增15.7%，全國月增6.7%。