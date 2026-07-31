富華創新跨足餐飲市場 「洋焱」鐵板燒8月3日開幕搶攻平價商機

上市品牌建商富華創新（3056）積極拓展多元營運版圖，除了深耕營建本業之外，31日正式宣布跨足餐飲市場，推出全新平價鐵板燒品牌「洋焱」鐵板燒，後續將推動直營連鎖，目標6年內在全台開出64店。

「洋焱」首店選址於台中發展蓬勃的北屯區崇德路二段，距離漢神洲際購物中心約兩公里，精準對焦在地居民、家庭客層以及周邊商辦上班族，主打高性價比的平價路線，全面搶占日常聚餐與外食商機。

針對近期備受關注的食安議題，「洋焱」鐵板燒嚴格為民眾把關，全面採用合格油品、使用煮沸過濾水，並嚴選安心食材來源，讓消費者不僅能享用美食，更能吃得安全、安心。

富華創新總經理侯怡佳表示，期盼未來在營運穩定獲利的情況下，能陸續拓展直營分店，朝連鎖鐵板燒的目標邁進，預計6年內在全台開出64店，更期許未來能朝上市櫃方向發展。

除了下半年開跑的餐飲生力軍「洋焱」鐵板燒外，富華創新也同步進軍醫美市場，預計於9月底在台中七期投資「欣欣善美」醫美診所，透過「營建＋餐飲＋醫美」的多引擎策略，為集團挹注強勁的多元獲利動能。

台中水湳經貿園區與單元八重劃區，隨著重大建設陸續到位，區域價值不斷向上突破。富華創新日前於「之序會館」盛大舉辦「森之序藝．築跡」當代藝術聯展，並宣布「水湳文商15地號」旗艦新案，將於今年第4季壓軸登場。

「水湳文商15地號」新案基地面積近2,000坪，位處水湳最精華的文商段核心、下樓即是台中綠美圖，具備不可複製的地段稀缺性。全案規劃朝「養生飯店宅」方向打造，專為高端菁英客群量身建構頂級生活體驗。

侯怡佳說，此案預計規劃28至35坪的二房產品，單價約在75萬至78萬元間，總銷80億元，標榜「售後回租代管」，並提供養生村規劃內容與七星級服務，下個月就會開放客戶預約賞屋。