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麗寶樂園渡假區結盟木棉花集團 打造台灣首座「動漫體驗娛樂」新座標

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
木棉花集團以創新多元的商業模式，打造亞洲最具影響力的動漫娛樂生態圈。業者／提供
木棉花集團以創新多元的商業模式，打造亞洲最具影響力的動漫娛樂生態圈。業者／提供

剛圓滿落幕的台北動漫展，短短四天吸引近65萬人次進場，動漫市場產值相當驚人。全台最大的觀光休閒樂園麗寶樂園渡假區看準商機，宣布攜手亞洲動漫IP龍頭「木棉花集團」達成戰略合作，將在麗寶樂園渡假區打造台灣第一座「動漫體驗娛樂館」，預計明年營運。

麗寶樂園渡假區結盟木棉花集團，由麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻，與木棉花集團總裁康振木共同簽署合作協議。

木棉花集團為台灣最大動漫IP授權與內容發行集團，擁有豐富且多元的國際知名作品代理版權，旗下熱門代表作包括《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《HUNTER×HUNTER 獵人》、《葬送的芙莉蓮》、《黃泉使者》等超人氣動漫IP與周邊。

營業範疇橫跨影視內容發行、IP授權、商品開發銷售、展覽活動、自媒體經營及整合行銷等領域，以創新多元的商業模式打造亞洲最具影響力的動漫娛樂生態圈。

康振木表示，木棉花集團這次選擇進駐麗寶樂園渡假區，就是看上這個全台最大休閒場域的集客能力，除了已連續10年舉辦的跨年晚會、指標型活動，每年更是吸引上百間全台五百大企業在此舉辦萬人家庭日，展現大型活動市場的領導地位。

木棉花此次合作跳脫傳統框架，不同於短期展覽，將以「常設型」營運為核心，結合故事敘事、互動科技與期間限定企劃，持續更新內容並深度串聯園區住宿、餐飲與購物資源，讓動漫體驗成為旅客留宿與重複造訪的核心驅動力。

陳志鴻也表示，麗寶樂園渡假區擁有全台最完整、占地達200公頃的規模，每年穩定吸引超過600萬人次造訪。身為觀光遊樂業的指標品牌，必須不斷思考如何開創新局，吸引消費者重複造訪。

麗寶樂園渡假區近來除引進追風奇幻島，今年初園區還打造萌寵樂園，麗寶OUTLET MALL也不斷有大品牌進駐，無印良品日前開業就新引大批消費者。

這次選擇與木棉花集團合作，在園區內設立動漫體驗館，就是要聯手將動漫IP內容從螢幕延伸至真實生活，共同打造具國際競爭力的亞洲動漫旅遊目的地。

陳志鴻說，此次麗寶樂園渡假區與木棉花集團結盟，展現文化內容與觀光產業跨域整合的巨大潛力；未來，麗寶將持續優化園區軟硬體設施，使動漫IP轉化為實體旅遊的靈魂，讓遊客能走進作品世界產生深刻的情感連結，將台灣打造成亞洲動漫文化、沉浸式娛樂與觀光旅遊的重要指標據點。

麗寶樂園渡假區持續優化軟硬體，期望將動漫體驗成為旅客留宿與重複造訪的核心驅動力。業者／提供
麗寶樂園渡假區持續優化軟硬體，期望將動漫體驗成為旅客留宿與重複造訪的核心驅動力。業者／提供

麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻(右)與木棉花集團總裁康振木(左)簽署合作協議。業者／提供
麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻(右)與木棉花集團總裁康振木(左)簽署合作協議。業者／提供

麗寶樂園 木棉花 動漫

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