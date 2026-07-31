「青安2.0」末班車衝刺買氣 中信房屋：7月房市交易量年增約11.9%

中信房屋統計內部成交件數，7月全國交易量相較於上月減少3.5%，較去年同期增加約11.9%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月增6.7%、年增9.8%；新北市月減4.3%、年增4.6%；桃園市月減2.5%、年增15.4%；台中市月增9.4%、年增12%；台南市月增6%、年增2.8%；高雄市月增8.3 %、年增13.3 %。

中信房屋總經理張世宗指出，7月全國房市交易量大致與上月持平，顯示市場仍具一定支撐力道。一方面，7月台股處於高檔震盪格局，不少投資人選擇獲利了結、落袋為安，部分股市資金陸續轉向更具保值特性的房地產市場。

另一方面則是首購族搶搭「青安2.0」末班車，隨著財政部宣布「青安 3.0」將新增部分申貸限制（包含借款人申貸時年齡未滿50 歲、個人年收入不得逾 200 萬元等），這也觸發了購屋民眾的卡位心理，促使部分臨界門檻邊緣的準買方加速決策、提早落實購屋計畫，為 7 月買氣挹注一波強勁的衝刺動能。

展望後市，張世宗表示，8、9月適逢傳統民俗月，部分民眾基於習俗考量，交屋時程可能延後，預估第3季度的交易量能恐不會有明顯增加，但是進入第4季後，市場則可望回歸正常交易節奏，屆時除了有「青安 3.0」持續發酵外，伴隨年底選舉腳步逼近，中央及各地方政府可能會提出有關交通、產業、都更及公共建設等相關議題，為區域發展增添想像的空間，此有助於提振民眾的購屋信心。