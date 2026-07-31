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麗寶樂園與木棉花集團打造台灣首座動漫體驗娛樂館 搶攻IP觀光新商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
麗寶樂園渡假區與木棉花集團組成策略聯盟。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園渡假區與木棉花集團組成策略聯盟。圖／麗寶樂園渡假區提供

動漫經濟持續升溫，剛落幕的台北動漫展四天吸引近65萬人次進場，顯示動漫IP市場龐大商機。全台最大觀光休閒園區麗寶樂園渡假區宣布，與亞洲動漫IP授權龍頭木棉花集團正式簽署戰略合作協議，將共同打造台灣首座「動漫體驗娛樂館」，以常設型沉浸式體驗結合住宿、餐飲、購物與遊樂設施，瞄準動漫旅遊市場，打造全新的觀光娛樂地標。

木棉花集團是台灣最大的動漫IP授權與內容發行業者，代理多部國際知名動漫作品，包括《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《HUNTER×HUNTER 獵人》、《葬送的芙莉蓮》及《黃泉使者》等熱門IP，事業版圖涵蓋影視內容發行、IP授權、商品開發、展覽活動、自媒體經營及整合行銷，長期深耕亞洲動漫娛樂市場。

此次木棉花選擇進駐麗寶樂園渡假區，主要看中園區強大的集客能力與觀光資源。麗寶除連續十年舉辦大型跨年晚會外，每年也吸引上百家台灣500大企業舉辦萬人家庭日等大型活動，具備穩定人流與大型活動營運優勢。

不同於一般期間限定動漫展，此次合作將採「常設型」營運模式，透過故事敘事、互動科技及主題企劃持續更新內容，並串聯住宿、餐飲、購物及娛樂等園區資源，讓動漫IP從展覽延伸至旅遊體驗，提升旅客停留時間與重遊意願。

麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻表示，麗寶占地約200公頃，每年吸引超過600萬人次造訪，近年持續透過新設施、新品牌及新娛樂內容提升園區競爭力，包括引進追風奇幻島、打造萌寵樂園，以及麗寶OUTLET MALL持續招商，日前無印良品開幕後也成功帶動新一波來客。

陳志鴻指出，這次攜手木棉花集團打造動漫體驗娛樂館，希望將動漫IP從螢幕延伸至實體場域，讓遊客沉浸於作品世界，創造更具互動性的旅遊體驗，也藉此開拓動漫族群及年輕客群，提升園區整體觀光競爭力，朝亞洲動漫旅遊目的地邁進。

麗寶表示，未來將持續優化園區軟硬體設施，透過文化內容與觀光產業跨域整合，將動漫IP轉化為實體旅遊體驗，打造兼具文化、娛樂與觀光價值的新型態休閒場域，並期望將台灣發展成亞洲動漫文化與沉浸式娛樂的重要據點。

麗寶樂園渡假區陳志鴻董事長與木棉花集團總裁康振木簽署合作協議，將打造台灣第一座「動漫體驗娛樂館」。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園渡假區陳志鴻董事長與木棉花集團總裁康振木簽署合作協議，將打造台灣第一座「動漫體驗娛樂館」。圖／麗寶樂園渡假區提供

木棉花集團為台灣最大的動漫 IP 授權與內容發行集團，擁有豐富且多元的國際知名作品代理版權。麗寶樂園渡假區／提供
木棉花集團為台灣最大的動漫 IP 授權與內容發行集團，擁有豐富且多元的國際知名作品代理版權。麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區持續優化軟硬體，期望將動漫體驗成為旅客留宿與重複造訪的核心驅動力。麗寶樂園渡假區／提供
麗寶樂園渡假區持續優化軟硬體，期望將動漫體驗成為旅客留宿與重複造訪的核心驅動力。麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園 動漫 木棉花

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