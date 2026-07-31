麗寶樂園與木棉花集團打造台灣首座動漫體驗娛樂館 搶攻IP觀光新商機
動漫經濟持續升溫，剛落幕的台北動漫展四天吸引近65萬人次進場，顯示動漫IP市場龐大商機。全台最大觀光休閒園區麗寶樂園渡假區宣布，與亞洲動漫IP授權龍頭木棉花集團正式簽署戰略合作協議，將共同打造台灣首座「動漫體驗娛樂館」，以常設型沉浸式體驗結合住宿、餐飲、購物與遊樂設施，瞄準動漫旅遊市場，打造全新的觀光娛樂地標。
木棉花集團是台灣最大的動漫IP授權與內容發行業者，代理多部國際知名動漫作品，包括《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《HUNTER×HUNTER 獵人》、《葬送的芙莉蓮》及《黃泉使者》等熱門IP，事業版圖涵蓋影視內容發行、IP授權、商品開發、展覽活動、自媒體經營及整合行銷，長期深耕亞洲動漫娛樂市場。
此次木棉花選擇進駐麗寶樂園渡假區，主要看中園區強大的集客能力與觀光資源。麗寶除連續十年舉辦大型跨年晚會外，每年也吸引上百家台灣500大企業舉辦萬人家庭日等大型活動，具備穩定人流與大型活動營運優勢。
不同於一般期間限定動漫展，此次合作將採「常設型」營運模式，透過故事敘事、互動科技及主題企劃持續更新內容，並串聯住宿、餐飲、購物及娛樂等園區資源，讓動漫IP從展覽延伸至旅遊體驗，提升旅客停留時間與重遊意願。
麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻表示，麗寶占地約200公頃，每年吸引超過600萬人次造訪，近年持續透過新設施、新品牌及新娛樂內容提升園區競爭力，包括引進追風奇幻島、打造萌寵樂園，以及麗寶OUTLET MALL持續招商，日前無印良品開幕後也成功帶動新一波來客。
陳志鴻指出，這次攜手木棉花集團打造動漫體驗娛樂館，希望將動漫IP從螢幕延伸至實體場域，讓遊客沉浸於作品世界，創造更具互動性的旅遊體驗，也藉此開拓動漫族群及年輕客群，提升園區整體觀光競爭力，朝亞洲動漫旅遊目的地邁進。
麗寶表示，未來將持續優化園區軟硬體設施，透過文化內容與觀光產業跨域整合，將動漫IP轉化為實體旅遊體驗，打造兼具文化、娛樂與觀光價值的新型態休閒場域，並期望將台灣發展成亞洲動漫文化與沉浸式娛樂的重要據點。
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