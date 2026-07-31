安克拓展智慧睡眠檢測臨床應用 國際權威醫師發表成果

安克（4188）生醫持續拓展超音波智慧睡眠檢測「安克呼止偵」臨床應用，公司31日表示，今年攜手國內外四位醫學權威，於全球重要的牙顏面睡眠醫學盛會－WDSS 2026科學與臨床大會發表四大臨床研究成果。研究顯示，「安克呼止偵」除可協助睡眠呼吸中止症（OSA）風險評估，更可應用於治療決策與療效追蹤，展現多元臨床應用價值。

WDSS 2026科學與臨床大會於6月在美國巴爾的摩舉行，由國際牙科顎面睡眠醫學會（World Dentofacial Sleep Society，WDSS）主辦。WDSS致力促進牙醫、外科醫師及睡眠醫療專業人員在睡眠疾病領域篩檢、診斷與跨專科治療方面的交流與研究，會員遍及全球，為求牙顏面睡眠醫學的重要國際交流平台。

安克生醫此次於大會舉辦專題議程，四位國內外權威醫師從兒童、牙科、睡眠醫學及耳鼻喉科等不同面向，分享最新臨床研究成果，呈現「安克呼止偵」在OSA診療流程中的多元應用。

台大醫院睡眠中心主任許巍鐘教授分享在兒童OSA的應用，研究透過即時動態超音波影像觀察兒童咽部解剖特徵及術後變化，作為治療成效評估的參考。美國史丹佛大學睡眠醫學中心Dr. Clete Kushida教授的研究則顯示，「安克呼止偵」除可協助評估OSA風險，也能呈現上呼吸道結構，為醫師辨識阻塞位置與提供組織型態，作為規劃後續個人化治療指引，提升病患服務滿意度。

台大牙醫專業學院陳韻之副教授透過分析患者舌部位置，協助辨別適合接受止鼾牙套治療的患者；瑞士耳鼻喉科權威Kurt Tschopp教授運用「安克呼止偵」的逆散射（BUI）技術，發現相關影像資訊，可為舌下神經刺激治療（HNS）的術前評估提供更客觀的參考。

安克生醫總經理李伊俐表示，此次四項研究橫跨兒童與成人OSA，並涵蓋口腔裝置、手術治療及術後追蹤，顯示「安克呼止偵」的臨床價值不只在於快速評估OSA風險，更可望成為醫師選擇治療方式、預測效果及追蹤治療結果的最佳工具。未來將持續透過國際臨床合作與研究驗證，拓展產品應用，加速全球市場布局。