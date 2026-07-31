快訊

「顏慧欣默默忍受苛待」顏慶章再發聲明 重批楊珍妮：瞞心昧己、負隅頑抗

結束外界揣測 劉櫂豪宣布不選2026台東縣長：努力方向始終不變

25歲AI股神大翻車！上半年狂賺430%也沒用 前OpenAI天才慘爆倉

聽新聞
0:00 / 0:00

安克拓展智慧睡眠檢測臨床應用 國際權威醫師發表成果

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
美國史丹佛大學Dr. Kushida（左起）、台大許巍鐘教授、台大陳韻之教授、瑞士Dr. Tschopp參加 WDSS 2026 並進行成果發表。圖／安克生醫提供
美國史丹佛大學Dr. Kushida（左起）、台大許巍鐘教授、台大陳韻之教授、瑞士Dr. Tschopp參加 WDSS 2026 並進行成果發表。圖／安克生醫提供

安克（4188）生醫持續拓展超音波智慧睡眠檢測「安克呼止偵」臨床應用，公司31日表示，今年攜手國內外四位醫學權威，於全球重要的牙顏面睡眠醫學盛會－WDSS 2026科學與臨床大會發表四大臨床研究成果。研究顯示，「安克呼止偵」除可協助睡眠呼吸中止症（OSA）風險評估，更可應用於治療決策與療效追蹤，展現多元臨床應用價值。

WDSS 2026科學與臨床大會於6月在美國巴爾的摩舉行，由國際牙科顎面睡眠醫學會（World Dentofacial Sleep Society，WDSS）主辦。WDSS致力促進牙醫、外科醫師及睡眠醫療專業人員在睡眠疾病領域篩檢、診斷與跨專科治療方面的交流與研究，會員遍及全球，為求牙顏面睡眠醫學的重要國際交流平台。

安克生醫此次於大會舉辦專題議程，四位國內外權威醫師從兒童、牙科、睡眠醫學及耳鼻喉科等不同面向，分享最新臨床研究成果，呈現「安克呼止偵」在OSA診療流程中的多元應用。

台大醫院睡眠中心主任許巍鐘教授分享在兒童OSA的應用，研究透過即時動態超音波影像觀察兒童咽部解剖特徵及術後變化，作為治療成效評估的參考。美國史丹佛大學睡眠醫學中心Dr. Clete Kushida教授的研究則顯示，「安克呼止偵」除可協助評估OSA風險，也能呈現上呼吸道結構，為醫師辨識阻塞位置與提供組織型態，作為規劃後續個人化治療指引，提升病患服務滿意度。

台大牙醫專業學院陳韻之副教授透過分析患者舌部位置，協助辨別適合接受止鼾牙套治療的患者；瑞士耳鼻喉科權威Kurt Tschopp教授運用「安克呼止偵」的逆散射（BUI）技術，發現相關影像資訊，可為舌下神經刺激治療（HNS）的術前評估提供更客觀的參考。

安克生醫總經理李伊俐表示，此次四項研究橫跨兒童與成人OSA，並涵蓋口腔裝置、手術治療及術後追蹤，顯示「安克呼止偵」的臨床價值不只在於快速評估OSA風險，更可望成為醫師選擇治療方式、預測效果及追蹤治療結果的最佳工具。未來將持續透過國際臨床合作與研究驗證，拓展產品應用，加速全球市場布局。

睡眠 臨床 安克生醫

延伸閱讀

中原大學教授許毅芝獲傑出技術獎 高度肯定癌症奈米藥物研發成果

對抗B肝 功能性治癒 肝癌威脅降7成

鍾東錦作見證 陽交大與禾榮簽署「核心醫療產業推動園區」合作備忘錄

東海大學推動生技人才培育 參展2026亞洲生技大展

相關新聞

安克拓展智慧睡眠檢測臨床應用 國際權威醫師發表成果

安克（4188）生醫持續拓展超音波智慧睡眠檢測「安克呼止偵」臨床應用，公司31日表示，今年攜手國內外四位醫學權威，於全球重要的牙顏面睡眠醫學盛會－WDSS 2026科學與臨床大會發表四大臨床研究成果。研究顯示，「安克呼止偵」除可協助睡眠呼吸中止症（OSA）風險評估，更可應用於治療決策與療效追蹤，展現多元臨床應用價值。

「青安3.0」資源集中小資族 專家：這兩類房型需求更明顯

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2026年7月價量變化，和6月相較，其中台中市月增21.5%，新竹縣市 14.7%，表現最亮眼；年增部分，台中市年增25.8%，新竹縣市20.9%，台北市12.5%。整體而言，六都、新竹縣市，整體7月交易量月增2.3%、年增12.9%。

「青安3.0」8月1日上路 21世紀不動產：買房前先做三項壓力測試

排富排老的「青安3.0」預計8月1日上路，不過21世紀不動產指出，在房價高檔、銀行房貸審核趨於審慎的市場環境下，購屋人面臨的挑戰，已不只是房價能否談下來，更包括房屋鑑價、核貸成數，以及家庭未來20年至30年的還款能力。

股市震盪 永慶：7月房市交易月增1%、年增17%

據永慶房產集團統計：與6月相比，全國交易量月增1%，六大都會區、新竹縣市表現增減互見，其中台北市月減4%，新北市月減2%，桃園市量縮3%，台中市月增1%，新竹縣市持平，台南市與高雄市分別量增8%與5%。

燁輝8月份開跌盤 兩大主力鋼品降價每公噸800元

鍍面鋼品大廠燁輝（2023）31日以跌盤開出8月內銷盤價，兩大主力產品鍍鋅、烤漆鋼品均調降每公噸800元；至於9月交貨的外銷報價則跌價每公噸20美元。

SCFI運價指數終止連3跌 周漲幅4.66%、北美線大漲

旺季需求加持，運價指數終止連3跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於31日出爐，指數上漲143.02點至3,205.97點，周漲幅4.66%；其中美西、美東航線漲幅都逾12%，美東運價更突破9,000美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。