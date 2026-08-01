企業生日快樂／中租 內建擴張、創新DNA

創新始終是企業經營重視的課題。中租控股（5871）成立近半個世紀，董事長陳鳳龍的經營管理在於推展兩大創新：持續擴展市場產品、追求創新發展提升經營績效。他將兩大理念內建為集團的DNA，為公司下一階段開闢更大的成長空間。

邁向49歲的中租控股，已布局11個國家、114個城市、184個營運據點，主要集中台灣、中國大陸以及東協市場。

中租控股前身是1977年成立的中國租賃公司，以辦理生產設備及企業生財器具的租賃業務起家，協助企業快速取得生產設備；1995年中國租賃與經營分期付款買賣業務的迪和公司合併，更名為中租迪和，2009年12月轉為開曼的控股公司，2011年底正式在台灣證券交易所掛牌上市。

站穩台灣市場後，中租控股很早就開始國際市場布局，1989年與泰國盤谷銀行合資成立泰國盤銀中租租賃公司；2005年取得中國大陸第一張外資獨資融資租賃執照，設立仲利國際租賃；2006年則在越南胡志明市成立仲利國際租賃（越南），進軍中國大陸及越南市場。

中租以提供中小企業的融資與租賃業務出發，持續開發新產品與提供新服務，從機器設備租賃、醫療設備、辦公室設備租賃等，進一步擴展至消費端，推出汽機車融資、消費分期等，也進行跨產業的橫向發展，挖掘更多利基市場，包括漁貨融資、直升機及飛機船舶融資等。

廣伸觸角 跨足保險經紀

中租2000年成立仲信資融，以消費者購物分期付款為核心業務，2018年進軍線上無卡分期市場，推出「零卡」服務，提供先買後付、無卡電子交易模式；2022年重塑原品牌並推出「zingala銀角零卡」，以導購為核心的新形態商業模式，將過往分散在線上與線下的消費管道，整合成一站購足的無卡消費平台，zingala銀角零卡App已累積178萬的客戶數。

在租賃與消費業務外，中租跨產業在2011年成立中租保險經紀人公司，從事人身保險及財產保險經紀人業務；2013年設立中租雲端服務股份有限公司，提供雲端軟體和硬體租賃產品。2023年設立仲行智能行動公司，隔年推出「URiDE」共享租車品牌，提供用戶在不同縣市之間自由取還車的「恣意租還」服務，至今服務據點涵蓋基隆、雙北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭等地，已設置600處服務站點，車輛規模逾1,000輛。

在節能減碳與環境永續方面，中租一路從節能設備融資跨入節能設備投資，2015年成立中租能源開發，負責開發、承攬節能、太陽能管理業務。

能源轉型 前進地熱領域

中租董事長陳鳳龍指出，中租在台灣已有將近5,000座的屋頂型電廠，總裝置容量約1.6GW，為全台最大的太陽能電廠龍頭。今年預估可供轉售的綠電裝置容量將有300MW，2027年預估約有500MW、2028年則預估將有800MW，透過躉售電價與綠電價格之間的價差，為中租控股帶來額外收益。

陳鳳龍也透露，除了太陽能電廠投資之外，中租也進入「地熱探索」領域，在台東有地熱投資案正在進行，從小投資案開始探索該區域的地熱情況。他認為地熱在台灣是一個可長遠發展的方向，但探勘技術的挑戰仍相當大，因此也積極與國外大型地熱開發商洽談合作計畫。

中租控股串起綠能價值鏈，從太陽能創能、儲能到售電，如今發展多元綠能，瞄向具有潛力的地熱投資項目，進一步深化能源事業轉型。