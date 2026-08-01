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企業生日快樂／中租導入AI專案 衝刺管理效率

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

中租控股（5871）成立近半世紀以來，著重中小企業融資、消費金融融資兩大產品線。中租董事長陳鳳龍持續追求創新，希望提升企業經營績效與競爭力。在AI數位浪潮席捲各產業之際，中租也積極運用AI提升營運管理效率。以下為專訪紀要：

問：請談談中租在導入AI技術部分的主要變革？

答：AI要從數位轉型開始講起，中租控股在2017年就推動數位轉型，發展至今已邁向智能轉型，主要在於使用工具的差異，AI時代可使用的工具愈來愈多，過去數位轉型很重要的是數位連結，但現在是透過AI工具就能解決很多問題。

自2017年開始推動數位轉型後，最重要的產品就是無卡分期品牌「zingala銀角零卡」，採線上流程，至今App已累積178萬客戶數，LINE官方帳號客戶數也達90萬戶，奠定客戶基礎。因應AI使用工具愈來愈多，現在已進階至智能轉型，經營團隊將AI工具嵌入公司核心重要工作及作業流程，啟動第一階段的AI應用。

問：如何具體實現AI應用？

答：在我們將AI工具導入核心重要的流程後，啟動「三大AI專案」，第一是智能雲端電話推廣，當業務員進行業務推廣時，所有電話語音完全且真實自動記錄，透過語音質檢自動變成文字，管理者透過文字找尋商機；下一步則可利用大數據分析提升業務員開發精準度，希望達到節省業務員開發的時間以及提升整體業務量。第二個專案則是智能徵審，徵信審查是內部相當重要的流程，設定將徵審產能提升20%的目標，從財務報表輸入自動化、JCIC聯徵中心資料擷取、不動產資料輸入自動化等面向進行。其中涵蓋流程機器人（RPA）連結、強化建立光學字元辨識（OCR）機制等，有望提升徵審效率。

第三個專案則是智能行政管理，透過光學字元辨識辨識進行費用報銷流程，已達到節省紙張、節省郵遞費用等行政成本。

問：AI運作下一步規劃方向？

光是講口號沒有用，導入AI工具後，必須設定KPI，在公司重要流程裡，使用AI工具初期是為了提升效率、速度、生產力，達到基本的KPI之後，第二階段是積極尋找、創造更大價值的可能性。我們看好可創造價值的部分是智能徵審，可透過AI工具收集外部客戶資料，提升人員判斷風險的精確度，例如設定風險胃納等，這部分仍需再進一步深化。

中租 競爭力 中小企業

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