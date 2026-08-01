企業生日快樂／中租招「三語」人才 拚在地化發展

成立近50年的中租控股（5871），全球據點已達184處，面對不同城市的多元文化背景及產業客戶類型，加上產業數位轉型與AI創新發展，也需要更多國際人才及專業人才，隨時因應經營環境變化，因此中租內部也有一套國際人才的培育架構。

中租董事長陳鳳龍表示，在發展國際在地化策略過程中，最重視「三語」人才，以利於在地化深耕，「三語」人才分別是精通在地語言、中文、英文，尤其在東協市場是必要的，所有外派到東協市場的主管一定要精通在地語言，才能做最好的發揮，這也是在地化發展的重要策略。

在尋找三語人才的作法上，陳鳳龍也指出，除了鎖定來台就讀僑外生族群之外，也要求外派人員必須通過在地語言訓練。

另外，針對高階人才對於商業數據分析的培訓，也與美國紐約大學史登商學院、泰國亞洲理工學院合作，進行中高階主管人才的在職訓練。

再者，為了克服跨國子公司的高度複雜管理狀況，中租控股將所有海外事業與總公司的功能性組織串成「矩陣式組織」，所有員工透過矩陣式組織達到國際化訓練，確保公司的制度在地實施，但在地的功能性人員因應狀況微調，保有公司的管理精神，也有在地化的彈性。

中租控股近幾年在人才培育與組織發展，連年獲得國際肯定，2025年第五度榮獲美國人才發展協會（ATD）獎項，並獲選卓越學習組織獎（BEST Award），這也是繼2013年「業審雙修計畫」、2015年「部門自辦訓練計畫」、2019年「亞太MA計畫」及2022年「關鍵人才計畫」四項單一訓練制度，獲選卓越實踐獎（Excellence In Practice Award）後，首度獲得表彰整體訓練制度的獎項。

為因應組織快速發展，中租控股自2021年起創造「MAGIC」人才品牌，分別是透過亞太MA計畫、大東協實習與就業計畫、矩陣人才計畫、關鍵人才計畫等四個人才發展子計畫，由於各計畫都有專注發展的重點，強調唯有專注，才能創造魔法和神奇。

中租也以MAGIC計畫獲得美國人才發展協會2025年卓越學習組織獎項，肯定人才發展架構與企業策略深度結合，助力驅動整體營運成長。