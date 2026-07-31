「青安3.0」資源集中小資族 專家：這兩類房型需求更明顯

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2026年7月價量變化，和6月相較，其中台中市月增21.5%，新竹縣市 14.7%，表現最亮眼；年增部分，台中市年增25.8%，新竹縣市20.9%，台北市12.5%。整體而言，六都、新竹縣市，整體7月交易量月增2.3%、年增12.9%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，「青安3.0」無縫接軌，且2.0版本的補貼比照延續，讓許多青安族群吃了定心丸，不過由於新方案排富排老，因此高薪或大齡首購族，七月簽約送件的腳步加快，以便搶搭2.0末班車；而計畫結婚或小資夫妻，看中「青安3.0」的婚育額度，則是微調預算上限，屋齡或坪數條件都放寬，看房、議價的積極度有明顯差異，明顯反映出青安政策對目前買方的影響。

根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，2026年7月調查結果為90.13點，較上月下跌0.22點。

張旭嵐分析，股市交易熱絡，不過近期波動劇烈，多少影響到許多民眾的心情和資金規劃，也凸顯股房投資性質有明顯差異，部分落袋為安的高資產族，也看中不動產穩定性，轉向商用不動產或收租型物件，做長期規劃。提醒民眾不管是股市或房市都不適合「All in策略」，資金可適當配比布局，才能分散風險。

張旭嵐表示，「青安3.0」資格限制多，因此不至於對於下半年房市掀起搶購熱潮，由於資源集中在小資族群，因此接下來1,200~1,800萬總價的物件會是市場主力，尤其兩房和小三房的家庭房型，需求會更加明顯。