股市震盪 永慶：7月房市交易月增1%、年增17%

據永慶房產集團統計：與6月相比，全國交易量月增1%，六大都會區、新竹縣市表現增減互見，其中台北市月減4%，新北市月減2%，桃園市量縮3%，台中市月增1%，新竹縣市持平，台南市與高雄市分別量增8%與5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，國內經濟基本面穩健，有助於支撐就業、薪資及家庭所得預期，自住需求回穩，加上今年上半年台股大漲讓財富效果發酵，部分民眾選擇獲利了結將部分資金轉向房地產，帶動置產買氣，支撐7月房市交易。

不過，陳金萍指出，因7月適逢暑假，民眾大都規劃出遊行程，房市交易相對清淡，加上巴威颱風來襲，多個縣市停止上班上課，部分停班日適逢周末看屋高峰，干擾房仲帶看及簽約安排，多重因素疊加下，進一步壓縮7月交易量增幅，讓7月全國房市交易量僅較6月微增1%。

若與去年7月同期相比，陳金萍指出，7月全國房市交易量年增17%，台北市年增8%，新北市量增6%，桃園市年增13%，新竹縣市成長21%，台中市量增30%，台南市年增26%，高雄市則量增20%。

陳金萍表示，觀察近期房市交易可以發現，國內強勁出口、經濟成長與前期股市財富效果提供房市支撐，但第七波信用管制持續、銀行房貸授信審慎、利率仍處相對高檔，加上股市波動升高，仍限制房市擴量空間。

此外，陳金萍指出，「青安3.0」已於日前由行政院拍板定案，8月1日上路後預估市場交易重心可望進一步聚焦於符合政策門檻的中古屋與中低總價產品，高總價住宅則呈現個案表現。不過，政策效果預期將以調整首購需求結構為主，要大幅帶動買氣全面升溫的機會不大。

因此，陳金萍說明，未來市場表現將更取決於各區域供需、產品條件及購屋負擔能力等基本面，預估區域分化的趨勢不變，整體市場將以自用、長期置產需求為主，若整體經濟情勢沒有大幅變化，預估下半年交易量有溫和回升的機會。