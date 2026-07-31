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響應「桃金熱潮」 信義房屋攜手桃園購物節挺在地

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋支持2026桃園購物節，支持地方商圈共榮共好。圖／信義房屋提供
信義房屋支持2026桃園購物節，支持地方商圈共榮共好。圖／信義房屋提供

總獎金逾2,000萬元的「2026桃園購物節」8月1日起跑，信義房屋響應活動，鼓勵民眾走進商圈消費、支持在地店家。購物節以「桃金熱潮．全城啟動」為主題，將抽出千萬現金、名車、黃金等大獎。

信義房屋桃一區協理詹智偉表示，信義房屋長期深耕在地社區，除提供專業房仲服務外，也持續投入社區經營與地方發展。此次與桃園市政府合作，希望共同活絡商圈經濟，鼓勵民眾走入街區消費，支持在地店家，促進桃園商圈永續發展。

響應桃園購物節帶動地方消費的理念，信義房屋此次支持活動推廣，8、9、10 月，每月各抽出 1 次「信義房屋專屬禮－家電商品」，希望透過企業力量，鼓勵民眾走進商圈、支持在地店家，讓消費成為活絡地方經濟的重要動能。

信義房屋表示，企業的價值不僅在於提供專業服務，更在於成為地方發展的重要夥伴。多年來持續透過社區活動、公益服務及地方合作，陪伴社區成長，也期待藉由支持桃園購物節，串聯更多商圈與民眾參與，提升地方消費活力。未來將持續結合各門市資源，投入社區經營、支持地方活動，與政府、商圈及居民攜手合作，實踐企業永續與地方共好的理念。

桃園市政府表示，桃園購物節今年在企業及各公協會支持下，活動規模與獎項內容全面升級，除規劃「天天抽現金、週週抽禮券、月月抽汽車」外，今年更首度加入黃金等保值獎項，壓軸將抽出由一人獨得的1,000萬元現金，希望透過多元活動與豐富獎勵，吸引更多民眾來桃園消費、旅遊，進一步活絡地方商機。

桃園市政府經濟發展局表示，民眾只要於2026年8月1日至10月31日期間，在桃園市店家單筆消費滿100元，取得統一發票後，透過桃園市民卡APP登錄，即可獲得1組抽獎序號，每張發票最高可累積600組抽獎機會，除可參加天天現金抽、週週禮券抽外，也能角逐月月汽車抽、市民抽、旅人抽及壓軸千萬元現金等大獎。

此外，今年也結合商圈、市場、觀光工廠、桃金好店及桃金好禮等合作據點，推出「桃金採礦站」集章活動，只要掃描指定QR Code即可累積抽獎資格；配合2026台灣設計展，更加碼推出「桃金飛行抽」，有機會抽中桃園姊妹市豪華旅遊，讓民眾在消費之餘，也能享受更多元的活動體驗。

相關活動資訊自7/27日起可上「桃園購物節」活動官網（https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw）或桃園市政府經濟發展局FB粉絲團 https://www.facebook.com/EDB.TYCG/?locale=zh_TW查詢。

信義房屋 桃園 購物

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