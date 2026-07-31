「樂高夏日遊樂場」 台南壓軸登場

「樂高夏日遊樂場」自7月31日至8月16日，在新光三越台南新天地 5F B區活動廣場舉行，結合創意拼砌、互動挑戰與未來想像，邀請親子家庭在玩樂中激發創意與想像力。

活動規劃三大關卡展開夏日冒險，帶領大小朋友透過音樂、運動與拼砌一同開啟玩樂模式，現場更展出由樂高業認證大師黃彥智、樂高達人LEGO7與James 歷時2個月、運用逾6萬顆顆粒，共同打造大型共創作品「樂高未來城」，作品以「30年後的未來城」為創作主題，透過充滿想像力的未來場景與豐富細節，展現樂高®無限的創造力與驚喜。

此外，超人氣樂高人偶小樂也將於8月1日及8月8日驚喜現身，陪伴親子家庭一起留下夏日限定的玩樂回憶，活動期間同步推出多項限定滿額贈活動，讓大小朋友把現場的創意與快樂延伸回家，從拼砌、挑戰到互動體驗一次滿足，打造今夏最豐富的親子玩樂盛會。