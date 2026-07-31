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燁輝8月份開跌盤 兩大主力鋼品降價每公噸800元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
亞洲市場因進入淡季，需求轉弱，鋼價表現相對疲弱。聯合報系資料照
亞洲市場因進入淡季，需求轉弱，鋼價表現相對疲弱。聯合報系資料照

鍍面鋼品大廠燁輝（2023）31日以跌盤開出8月內銷盤價，兩大主力產品鍍鋅、烤漆鋼品均調降每公噸800元；至於9月交貨的外銷報價則跌價每公噸20美元。

燁輝表示，觀察鋼鐵供需變化，世界鋼鐵協會最新公布6月全球粗鋼產量為1.55億噸，年增1.7%。其中，越南粗鋼產量達260萬噸，年增26%，越南供給快速擴張外上半年越南熱軋鋼捲出口約75.8萬噸，年增62%；中國大陸部分，今年至今鋼材消費量同比減少4%，但出口連續2個月達千萬噸，年增2%。

就各區域市場來看，歐洲、美國、亞洲三大區鋼價走勢分歧加大，美國受惠關稅政策致使鋼材進口量減少，加上AI基建需求擴大，帶動美國鋼價持續走高。歐洲則在新一輪防衛措施上路後，鋼價明顯走高，7月至今北歐熱軋鋼捲流通價漲幅已達5%。

反觀亞洲市場則因進入淡季，需求轉弱，鋼價表現相對疲弱。因此，包括台灣中鋼、中鴻，越南河靜、和發等主要鋼廠最新盤價皆平低盤開出，亞洲鋼市弱勢格局明確，主基調「市場觀望，鋼價偏弱」。

原物料行情方面，鐵礦砂7月均價每噸98美元，較6月下跌約2美元。美伊衝突局勢反覆，導致能源價格震盪加劇，尤其布蘭特、西德州原油價格於每桶80至100美元區間大幅震盪，進一步牽動煤、鐵原料、天然氣及主要金屬價格的波動，使市場觀望氣氛轉濃。

該公司進一步指出，整體而言，能源價格受中東局勢反覆影響，波動幅度明顯擴大，全球通膨疑慮亦因國際政經局勢反覆而加深，進而牽動聯準會原本維持利率的政策路徑。近日美元持續走強、台幣相對偏弱，有助降低出口接單壓力。

面對匯率波動與市場競爭並存的環境，該公司在合理反映成本、維持市場秩序並兼顧客戶競爭力前提下，決定採取調降價格措施。

燁輝 鋼品 越南

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