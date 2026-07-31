台泥低碳混凝土獲雙認證 出貨占比達65%

台泥宣布，其所研發低碳卜特蘭石灰石水泥混凝土，主力規格全數取得台灣建築中心「低碳循環建材認證」，加上先前取得國際第三方環境產品宣告，為全台唯一具備EPD及低碳循環建材雙認證的業者，有望搶攻建築減碳、綠建築及科技廠房低碳建材商機。

台泥今天向中央社記者表示，目前卜特蘭石灰石水泥混凝土占公司混凝土出貨比重約65%；不過，因適用貨物稅率仍高於傳統I型水泥，加上公共工程規範尚未鬆綁，部分工程仍傾向指定傳統水泥，短期內要將占比提高至100%仍有挑戰。

台泥今天透過新聞稿指出，雙認證可作為台灣低碳建築標示、國際能源與環境設計領導認證及台灣綠建築標章等評估制度的佐證資料，有助建案申請相關標章與認證。

台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土自2023年12月推出以來，截至今年6月底，累計簽約量突破881萬立方米，涵蓋3516個工程案，累計出貨量達516萬立方米；相較傳統使用的卜特蘭I型水泥混凝土，已減少約106.5萬噸二氧化碳排放。

台泥表示，目前卜特蘭石灰石水泥混凝土已應用於多項指標工程，包括達欣工程承攬的台北富邦產險大樓、根基營造承攬的林口艾司摩爾智慧廠房，以及聯聚建設台中玉衡大廈，橫跨大型商辦、智慧廠房及高層住宅等不同建築類型。

台泥指出，已完成全台供應布局，各銷售區域皆可依不同工程強度需求穩定供應具認證的卜特蘭石灰石水泥混凝土；建商、營造廠及科技廠房等各類建案，無須因產品規格或供應區域限制調整原有設計與採購規劃，即可就近採用具認證的低碳建材，兼顧工程品質、供應穩定及建築減碳需求。