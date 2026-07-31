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SCFI運價指數終止連3跌 周漲幅4.66%、北美線大漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
旺季需求加持，運價指數終止連3跌。示意圖／ingimage
旺季需求加持，運價指數終止連3跌。示意圖／ingimage

旺季需求加持，運價指數終止連3跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於31日出爐，指數上漲143.02點至3,205.97點，周漲幅4.66%；其中美西、美東航線漲幅都逾12%，美東運價更突破9,000美元。

法人分析，受惠於運價居高不下，長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）第2季獲利可望攀上今年高峰，第3季雖然運價自高檔回檔，但在旺季需求、新船供給有限及港口壅塞支撐下，法人認為營運仍將維持高檔。

根據最新一期出爐運價，遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達4,189美元，較前一期下跌162美元，周跌幅3.72%；遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達6,229美元，較前一期上漲694美元，周漲幅12.53%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達9,054美元，較前一期上漲1,014美元，周漲幅12.61%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達3,039美元，較前一期下跌116美元，周跌幅3.67%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲18美元，周漲幅2.82%，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲9美元。

運價 漲幅 陽明海運

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