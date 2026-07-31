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新北市高端旅宿市場再添國際品牌生力軍 板橋馥華艾美酒店今開幕

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台北板橋馥華艾美酒店正式開幕感官藝術策展打造旅居新風格。記者黃淑惠／攝影
台北板橋馥華艾美酒店正式開幕感官藝術策展打造旅居新風格。記者黃淑惠／攝影

新北市高端旅宿市場再添國際品牌生力軍。馥華世界廣場商辦加上飯店總投資金額達236億元，其中，台北板橋馥華艾美酒店31日正式開幕，成為萬豪國際（Marriott International）旗下艾美酒店品牌在新板特區的重要據點，目標住房率目標8成、平均房價7,000元，搶攻高端商旅市場。

馥華集團執行長陳詠霖表示，「我要感謝板橋這片土地，給了我父親一個打拚的機會」。他指出，父親早年從一名打工仔做起，憑藉一步一腳印的努力，在板橋扎根創業，才有今天企業發展的成果。企業一路走來，不只是家族奮鬥的縮影，更承載著對地方的感恩。未來將持續深耕板橋、回饋地方，希望將這份來自板橋的力量延續下去。

陳詠霖表示，看好新板特區兼具交通樞紐、商業聚落及藝文建設等優勢，在高鐵、台鐵、捷運三鐵共構帶動下，加上大型商場及文化設施持續發展，可望吸引更多國內外商務與觀光旅客，進一步擴大新北高端旅宿市場規模。

馥華世界廣場是板橋地區很有指標性的案子，商辦加上飯店總投資金額達236億元，是集團最代表性的案子。未來中和地區還有1萬坪的土地要進行開發，板橋這個全新開發案已成為集團未來開發參考範例。

台北板橋馥華艾美酒店7月15日起試營運，飯店規劃236間高樓層景觀客房，穩定營運後目標年平均住房率達80%、平均房價（ADR）7,000元，鎖定高端商務、國旅休閒、國際旅客及會展宴會市場；今天正式舉行開幕典禮、新北市的大家長市長侯友宜、新北市長候選人李四川、蘇巧慧也到場祝賀。

館內規劃四間餐廳與酒吧，包括全日餐廳Belle Époque Brasserie、現代中式餐廳JASMIN茉莉苑、大廳咖啡酒吧Latitude 25北緯二十五，以及高空酒吧LUMI Bar，打造結合住宿、餐飲、商務與社交活動的一站式服務。休閒設施則包括室內溫水游泳池、健身房、蒸氣室及烤箱。

宴會設施方面，酒店設有挑高7米無樑柱宴會廳、700吋大型LED螢幕及五間多功能會議室，可承接企業會議、品牌發表、婚宴及大型展演活動，積極搶攻MICE會展及宴會商機。

在地方經濟效益方面，酒店開業直接創造約200個就業機會，涵蓋客務、房務、餐飲、廚藝、宴會、工程及行政管理等職務，並可望帶動食材供應、物流、洗滌、婚宴、活動策畫、交通及觀光等周邊產業發展。

酒店表示，未來將持續以高端商務、休閒旅遊、國際旅客及會展宴會為四大營運主軸，結合新板特區交通、商業與文化資源，將匯聚板橋的人流進一步轉化為住宿、餐飲及觀光消費動能，朝新北市高端國際旅宿新地標邁進。

馥華世界廣場是板橋地區很有指標性的案子，新北市的大家長市長侯友宜跟馥華集團董事長陳金鐘道祝賀。記者黃淑惠／攝影
馥華世界廣場是板橋地區很有指標性的案子，新北市的大家長市長侯友宜跟馥華集團董事長陳金鐘道祝賀。記者黃淑惠／攝影

台北板橋馥華艾美酒店7月15日起試營運，飯店規劃236間高樓層景觀客房，鎖定高端商務、國旅休閒、國際旅客及會展宴會市場。記者黃淑惠／攝影
台北板橋馥華艾美酒店7月15日起試營運，飯店規劃236間高樓層景觀客房，鎖定高端商務、國旅休閒、國際旅客及會展宴會市場。記者黃淑惠／攝影

台北板橋馥華艾美酒店31日正式開幕，成為萬豪國際（Marriott International）旗下艾美酒店品牌在新板特區的重要據點。記者黃淑惠／攝影
台北板橋馥華艾美酒店31日正式開幕，成為萬豪國際（Marriott International）旗下艾美酒店品牌在新板特區的重要據點。記者黃淑惠／攝影

馥華集團執行長陳詠霖表示，「我要感謝板橋這片土地，給了我父親一個打拚的機會。」記者黃淑惠／攝影
馥華集團執行長陳詠霖表示，「我要感謝板橋這片土地，給了我父親一個打拚的機會。」記者黃淑惠／攝影

深耕板橋馥華集團董事長陳金鐘（左）打造「台北板橋馥華艾美酒店」今天開募新北市長候選人蘇巧慧也到場祝賀。記者黃淑惠／攝影
深耕板橋馥華集團董事長陳金鐘（左）打造「台北板橋馥華艾美酒店」今天開募新北市長候選人蘇巧慧也到場祝賀。記者黃淑惠／攝影

馥華世界廣場商辦加上飯店總投資金額達236億元，其中，台北板橋馥華艾美酒店31日正式開幕。記者黃淑惠／攝影
馥華世界廣場商辦加上飯店總投資金額達236億元，其中，台北板橋馥華艾美酒店31日正式開幕。記者黃淑惠／攝影

板橋 高端 艾美

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