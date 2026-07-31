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台塑德山加碼投資高雄10億元 石化跨足半導體高值化材料典範

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台塑德山31日於林園工業區舉行「林園IPA廠回收工程謝土暨二期新建工程祈福典禮」，現場貴賓合影，高雄市副市長羅達生(右四)，台塑德山董事長郭文筆(左三)、日本德山會長橫田浩(左二)。圖／高市府提供
台塑德山31日於林園工業區舉行「林園IPA廠回收工程謝土暨二期新建工程祈福典禮」，現場貴賓合影，高雄市副市長羅達生(右四)，台塑德山董事長郭文筆(左三)、日本德山會長橫田浩(左二)。圖／高市府提供

高雄半導體關鍵材料供應鏈再添投資動能。台塑德山精密化學31日於林園工業區舉行「林園IPA廠回收工程謝土暨二期新建工程祈福典禮」，宣布在完成電子級異丙醇（IPA）廢液回收廠建置後，再投入約新台幣10億元推動二期擴建計畫，預計2028年投產。

新建工程結合循環回收系統，不僅提升國內半導體關鍵材料自主供應能力，也透過資源循環再利用，打造兼顧產業發展與環境永續的在地供應鏈。高雄市副市長羅達生代表市府出席祝賀，並與台塑董事長郭文筆、日本德山會長橫田浩等貴賓共同祈福。

高雄市副市長羅達生致詞時表示，非常高興代表高雄市政府參加台塑德山新廠動土典禮，除了向台塑德山表達最誠摯的祝賀，也感謝台塑集團與日本德山長期深耕並持續投資高雄。台塑德山目前已在高雄建立穩定的生產基地，未來二期擴建新廠、提升產能，並增加在地就業機會，這不僅展現企業對市場前景充滿信心，也代表對高雄投資環境的高度肯定，更將進一步強化臺灣半導體供應鏈的韌性。

羅副市長指出，高雄近年積極推動產業升級，逐步形成結合半導體、AI、先進材料及智慧製造的完整生態系。無論是半導體，或是AI伺服器、電動車與5G通訊等新興產業，都仰賴高品質材料技術，台塑德山已成為支撐半導體產業的重要夥伴。高雄市府將持續打造友善的投資環境，從土地、水電、交通、人才培育到行政協助提供完善服務，期待與台塑集團及日本德山持續深化合作，共同迎向半導體與先進材料的新時代。

台塑德山董事長郭文筆表示，為響應客戶半導體材料在地化供應政策，公司引進日本德山最先進的生產、分析與充填技術，於高雄林園打造原料丙烯合成至成品產出的一貫化電子級異丙醇廠。

此舉打破過往「日本製造、台灣過濾分裝」的傳統模式，能以最高純度的清洗劑直供台灣先進製程業者，大幅縮短交期，成為客戶最安心的關鍵材料後盾。而為順應AI浪潮帶動的半導體擴充需求以及為落實循環經濟，台塑德山於 2026 年正式啟動「林園電子級異丙醇廠二期擴建計畫」，預計投資新建年產能 3 萬噸產線，於 2028 年完工投產，進一步鞏固台塑德山在台灣半導體供應鏈的戰略地位，再創台日合作新標竿。

同時，為落實循環經濟，台塑德山於 2024 年啟動「回收異丙醇計畫」，建置廢液回收純化產線，將半導體製程產生的廢液再生為電子級異丙醇循環使用，該產線預計2026年第3季完工投產，進一步鞏固台塑德山在台灣半導體供應鏈的戰略地位，再創台日合作新標竿。

經發局表示，高雄擁有全台最完整的石化產業聚落，近年積極推動產業朝高值化、智慧化、低碳化及循環經濟轉型，逐步發展為半導體關鍵材料的重要生產基地。台塑德山由台塑公司與日本德山株式會社（Tokuyama）於2020年10月合資成立，主力生產電子級異丙醇，是石化廠商轉型先進製程半導體材料的最佳典範，此次同步推動二期擴建與廢液回收，不僅展現企業持續看好高雄投資環境，更兼顧供應鏈韌性與環境永續，為高雄打造兼具國際競爭力與淨零發展的半導體材料聚落再添重要動能。

台塑 半導體 材料

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