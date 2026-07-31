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臺鹽「六色風味鹽」首亮相台灣美食展 從鹽出發探索台灣風土

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台灣美食展31日開幕，臺鹽董事長丁彥哲（左2）、台灣觀光協會會長簡余晏（左1）、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（右2）與國宴主廚溫國智（右1），共同為臺鹽「鹽好時光」展區揭開序幕。圖／台鹽提供
台灣美食展31日開幕，臺鹽董事長丁彥哲（左2）、台灣觀光協會會長簡余晏（左1）、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（右2）與國宴主廚溫國智（右1），共同為臺鹽「鹽好時光」展區揭開序幕。圖／台鹽提供

臺鹽（1737）參展「2026台灣美食展」，打造「鹽好時光」體驗式展區，首度亮相以台灣在地風土為靈感研發的「六色風味鹽」，成為展場話題焦點。31日開幕邀請國宴主廚溫國智帶來精彩試吃料理秀，現場集結鹽麴、鹽滷、天然海鹽等臺鹽人氣商品，並祭出最低五折展場限定優惠，讓民眾一次探索台灣風味、品嚐名廚料理，也把主廚愛用的天然調味帶回家。

「最懂鹽的專家」臺鹽致力探索鹽的風味應用，重新定義鹽在餐桌上的角色。台灣美食展限定展示的六色風味鹽，甫曝光即吸引不少餐飲業者關注詢問。臺鹽以天然海鹽為基底，結合來自農會及小農的在地食材，包含台東金峰洛神、花蓮玉里刺蔥、花蓮紅葉部落馬告、彰化北斗香菜、雲林斗六香檬及台南麻豆柚子，打造六款風味鮮明、各具個性的風味鹽，將山海風土化為日常調味，勾勒出台灣的味覺地圖。臺鹽表示，希望透過「風土鹽」概念，讓鹽不只是調味，更成為認識土地風味的媒介，從餐桌串起台灣各地的故事。

臺鹽董事長丁彥哲表示，臺鹽深耕製鹽產業逾七十年，秉持專業工藝與領先業界的研發技術，持續回應現代飲食趨勢及市場需求，從傳統製鹽跨足機能鹽品、鹽滷、鹽麴等產品，逐步拓展天然調味版圖，並將製鹽底蘊昇華為味覺美學，引領當代餐桌的調味革新。他指出，好的調味不僅襯托食材本味，更體現對料理細節的追求，臺鹽希望透過更多樣的產品與料理應用，重新詮釋鹽的價值，讓調味回歸純粹，讓日常成為講究。

去年以鹽滷豆花教學短影音掀起臺鹽鹽滷搶購潮的國宴主廚溫國智，31日也受邀現身臺鹽展區，帶來精彩料理秀，吸引大批民眾駐足圍觀。溫主廚現場示範兩道廚房新手也能輕易上手的料理，只要利用豆漿搭配臺鹽「塩の心鹽滷」，放入電鍋蒸煮，即可完成滑嫩的鹽滷豆花；另一道塩麴雞腿，以「鮮選我塩麴」快速抓醃雞腿排，運用鹽麴軟化肉質、自然提鮮的特色，氣炸後即可輕鬆端出鮮嫩多汁的佳餚，展現天然調味簡單、快速又美味的魅力。

7月31日至8月3日台灣美食展期間，臺鹽「鹽好時光」展區（D3117）天天都有料理秀與人氣試吃輪番登場。除了料理網紅鄭喬安運用臺鹽「澳洲日曬天然海鹽」示範外酥內嫩的鹽焗豬五花、八木茶飲打造話題鹽滷奶蓋飲外，還將推出鹽麴煎胛心肉、鹽焗雞、海鹽蜂蜜檸檬飲等多道限定料理展演試吃，帶領民眾認識調味鹽品在餐桌上的百變美味。

臺鹽 美食 料理

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