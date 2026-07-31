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高鐵新車出廠吸引19家主流日媒到場 大咖主播也到場

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
高鐵新車出廠吸引多家日本媒體到場，包括《日本經濟新聞》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》等全國性媒體均派員採訪。圖／高鐵提供
高鐵新車出廠吸引多家日本媒體到場，包括《日本經濟新聞》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》等全國性媒體均派員採訪。圖／高鐵提供

台灣高鐵成立近20年，30日在日本山口縣日立笠戶工廠舉行首列N700ST出廠典禮，象徵睽違22年的最大規模車隊更新計畫正式啟動。此次典禮不僅是企業層級的採購里程碑，出席官員層級與媒體採訪規模，也雙雙創下近年新高，包括《日本經濟新聞》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》等全國性媒體均派員採訪，連東京電視台財經新聞節目《World Business Satellite（WBS）》當家主播豐島晉作也親自前往現場報導，展現日本對台灣高鐵及新幹線海外合作成果的高度重視。

原訂出席典禮的日本國土交通大臣金子恭之，因28日熊本發生強震，臨時留守日本指揮救災，改由國土交通副大臣佐佐木紀代表出席。據了解，典禮原規劃由交通部長陳世凱與金子恭之同台，形成「部長對部長」的對等交流層級；儘管因不可抗力因素調整，仍創下22年來日方出席層級最高的紀錄。對照2004年台灣高鐵700T列車出廠時，日方僅由已卸任國土交通大臣職務的扇千景代表出席，我方則由時任交通部長林陵三與會；此次改由現任副大臣親自到場，官方對等層級明顯提升。

此外，這次的媒體採訪規模也相當有趣。根據統計，日本媒體到場者共19家、28名記者，其中電視台7家、平面媒體12家；台灣媒體則有25家、35名記者，電視台11家、平面14家。台日雙方合計63名記者、電視台18家、平面媒體26家齊聚一堂，採訪陣仗顯示雙方產業與政策圈對此案的高度關注。

本次典禮由台灣高鐵董事長史哲，與日立製作所執行役專務、軌道交通事業領域CEO兼鐵路事業集團CEO Giuseppe Marino共同主持。日立在日本產業界地位崇高，為市值排名前列的權威企業之一，其高層親自出席，也是此次吸引多家日媒採訪的關鍵因素。日本新幹線自1964年通車以來，海外成功輸出案例僅有台灣高鐵，因此N700ST出廠不僅是新車交付，更被日本視為台日鐵道合作的重要里程碑，也因此吸引政界與主流媒體高度關注。

會後聯訪環節，有日媒詢問日立海外事業布局規劃，Giuseppe Marino表示，日立為國際型企業，全球據點約達50個，業務範疇除高速鐵路外，亦涵蓋交通供需系統等相關服務。他並指出，日立與台灣合作關係已逾20年，除高鐵外，台北捷運（MRT）同樣採用日立相關系統與服務；他形容日立看待台灣市場的方式，如同對待本國市場一般，提供完整且多元的服務內容。

台灣高鐵新車商務艙內裝。圖／日立提供
台灣高鐵新車商務艙內裝。圖／日立提供

高鐵 日媒 主播

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