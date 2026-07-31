瑞普萊坊總監李誠慶：零售、店面及旅館進入結構性轉型

2026年第2季臺灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）將總體經濟、辦公室、土地開發、店面，四項指標納入總指數之指標，除「店面」外，包括總體經濟、辦公室、土地開發等三項指標均較前期上升。

「店面」為80.00點，較前一季下降3.04點（2026第1季：83.04），仍為第2季水準最低之指標。

「旅館」之投資信心第2季為97.22點，較前季下降0.69點（2026第1季：97.92），仍位於接近持平偏保守水準，顯示觀光與商旅市場雖具一定支撐，但投資端信心尚未明顯轉強。

CCIM理事、瑞普萊坊零售暨飯店不動產服務部資深總監李誠慶指出，當前台灣不動產在零售、店面及旅館領域正迎來結構性轉型。

李誠慶分析，在零售不動產方面，如先前提及預計全年有13座商場陸續完工，在後續商場供給量大增的前提下，各營運商持續積極導入餐飲、休閒、運動與在地社區需求來強化差異化，例如近期興起的Pickleball 匹克球場、持續展店的日本連鎖生鮮超市皆扮演商場吸客的亮點。

李誠慶表示，店面部分，受惠於國際觀光客回流，西門町商圈呈現人潮與租賃市場雙軌復甦；而大稻埕、中山南京及赤峰街商圈，則憑藉獨特的文藝風貌與高黏著度消費客群，成為特定品牌與新型態店點指定展店的熱門區域。

至於旅館市場，李誠慶指出，第2季投資信心指數雖微幅下降0.69點，反映投資人仍較偏好辦公室、工業土地等產業剛需資產，但由觀光署數據顯示台灣旅宿業已連續三年穩健成長，市場正朝向多元與深度體驗轉型。

李誠慶直言，因看好AI供鏈帶動台灣高端商務需求帶動企業差旅（Corporate Travel）、會議獎勵旅遊（MICE）及高端自由行需求，加上會員體系與品牌策略，使得國際五星旅館持續在台積極布局。

李誠慶指出，相較於國際品牌多以委託管理為主的合作模式，本地旅館集團在TOD（大眾運輸導向發展）與市中心特殊開發案中，憑藉「長租期、整棟租賃」的彈性模式，相較於國際品牌多採用委託管理模式，更受大型業主青睞，預期未來旅館租賃市場將出現更多本地集團的創新產品。