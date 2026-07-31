快訊

昨地獄今天堂！台股一日V轉狂拉3186點 分析師揪1關鍵：長線8萬點

警界霸凌？桃園警請喪假被駁 告別式當晚值班憶亡父

用AI畫非洲地圖國家全標錯！美國務院認了：我們負全責

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞普萊坊總監李誠慶：零售、店面及旅館進入結構性轉型

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

2026年第2季臺灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）將總體經濟、辦公室、土地開發、店面，四項指標納入總指數之指標，除「店面」外，包括總體經濟、辦公室、土地開發等三項指標均較前期上升。

「店面」為80.00點，較前一季下降3.04點（2026第1季：83.04），仍為第2季水準最低之指標。

旅館」之投資信心第2季為97.22點，較前季下降0.69點（2026第1季：97.92），仍位於接近持平偏保守水準，顯示觀光與商旅市場雖具一定支撐，但投資端信心尚未明顯轉強。

CCIM理事、瑞普萊坊零售暨飯店不動產服務部資深總監李誠慶指出，當前台灣不動產在零售、店面及旅館領域正迎來結構性轉型。

李誠慶分析，在零售不動產方面，如先前提及預計全年有13座商場陸續完工，在後續商場供給量大增的前提下，各營運商持續積極導入餐飲、休閒、運動與在地社區需求來強化差異化，例如近期興起的Pickleball 匹克球場、持續展店的日本連鎖生鮮超市皆扮演商場吸客的亮點。

李誠慶表示，店面部分，受惠於國際觀光客回流，西門町商圈呈現人潮與租賃市場雙軌復甦；而大稻埕、中山南京及赤峰街商圈，則憑藉獨特的文藝風貌與高黏著度消費客群，成為特定品牌與新型態店點指定展店的熱門區域。

至於旅館市場，李誠慶指出，第2季投資信心指數雖微幅下降0.69點，反映投資人仍較偏好辦公室、工業土地等產業剛需資產，但由觀光署數據顯示台灣旅宿業已連續三年穩健成長，市場正朝向多元與深度體驗轉型。

李誠慶直言，因看好AI供鏈帶動台灣高端商務需求帶動企業差旅（Corporate Travel）、會議獎勵旅遊（MICE）及高端自由行需求，加上會員體系與品牌策略，使得國際五星旅館持續在台積極布局。

李誠慶指出，相較於國際品牌多以委託管理為主的合作模式，本地旅館集團在TOD（大眾運輸導向發展）與市中心特殊開發案中，憑藉「長租期、整棟租賃」的彈性模式，相較於國際品牌多採用委託管理模式，更受大型業主青睞，預期未來旅館租賃市場將出現更多本地集團的創新產品。

總監 不動產 旅館 店面

延伸閱讀

兩大原因影響 「總體經濟環境」躍第2季CCIM投資信心指數最高指標

AI、人口紅利驅動台中經濟續強 帶動家戶所得與稅收雙升

瑞儀財報／第2季EPS 0.52元 為近33季新低

友達財報／Q2轉虧為盈 毛利率13% EPS 0.18元

相關新聞

臺鹽「六色風味鹽」首亮相台灣美食展 從鹽出發探索台灣風土

臺鹽（1737）參展「2026台灣美食展」，打造「鹽好時光」體驗式展區，首度亮相以台灣在地風土為靈感研發的「六色風味鹽」，成為展場話題焦點。31日開幕邀請國宴主廚溫國智帶來精彩試吃料理秀，現場集結鹽麴、鹽滷、天然海鹽等臺鹽人氣商品，並祭出最低五折展場限定優惠，讓民眾一次探索台灣風味、品嚐名廚料理，也把主廚愛用的天然調味帶回家。

高鐵新車出廠吸引19家主流日媒到場 大咖主播也到場

台灣高鐵成立近20年，30日在日本山口縣日立笠戶工廠舉行首列N700ST出廠典禮，象徵睽違22年的最大規模車隊更新計畫正式啟動。此次典禮不僅是企業層級的採購里程碑，出席官員層級與媒體採訪規模，也雙雙創下近年新高，包括《日本經濟新聞》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》等全國性媒體均派員採訪，連東京電視台財經新聞節目《World Business Satellite（WBS）》當家主播豐島晉作也親自前往現場報導，展現日本對台灣高鐵及新幹線海外合作成果的高度重視。

瑞普萊坊總監李誠慶：零售、店面及旅館進入結構性轉型

2026年第2季臺灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）將總體經濟、辦公室、土地開發、店面，四項指標納入總指數之指標，除「店面」外，包括總體經濟、辦公室、土地開發等三項指標均較前期上升。

芝普三大半導體化學品傳捷報 全年研發開案估增三成

半導體化學品及解決方案供應商芝普（7858）旗下自主研發及與客戶合作開發三大產品，今年傳捷報。該公司表示，HBM蝕刻製程添加劑、先進製程清洗劑及環保低危剝膜液產品，今年成長規模顯著，後市看好；並預計今年研發開案數有望成長三成。

三商餐飲主廚高嘉銘奪國際金牌 牛肉組摘冠為台灣爭光

三商餐飲（7705）31日宣布喜訊，集團主廚高嘉銘日前赴馬來西亞參加第五屆「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」（Global Culinary Challenge Malaysia，GCCM），從逾30個國家、800多位參賽廚師中脫穎而出，不僅勇奪牛肉項目金牌，更以該項目最高分摘下冠軍，為台灣餐飲實力再添國際肯定。

高林砸1.5億元收購添好運台灣代理82.8%股權 正式跨足連鎖餐飲

高林實業（2906）31日宣布，以約1.5億元完成收購「添好運」台灣代理商和億生活82.8%股權，未來和億生活及其子公司營收將納入高林實業合併財報，成為繼貿易百貨、生技及綠能投資等事業後，正式跨足連鎖餐飲市場的重要布局，也為集團拓展民生消費版圖再添新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。