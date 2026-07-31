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芝普三大半導體化學品傳捷報 全年研發開案估增三成

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

半導體化學品及解決方案供應商芝普（7858）旗下自主研發及與客戶合作開發三大產品，今年傳捷報。該公司表示，HBM蝕刻製程添加劑、先進製程清洗劑及環保低危剝膜液產品，今年成長規模顯著，後市看好；並預計今年研發開案數有望成長三成。

芝普表示，該公司自主研發及與客戶合作開發三大項產品，近期成長速度加快。其中，HBM蝕刻製程添加劑自去年第2季步入認證階段並小量投產，並於去年第4季正式量產，至今年第1季產能顯著提升，單季成長規模達39%。

先進製程及先進封裝清洗劑，更提前於去年第4通過驗證，並已於第1季正式放量，營收季增130%，後市看好。

環保低危剝膜液目前則主要供應IC載板，已打入全球頂尖載板客戶。該產品從去年第3季完成認證後，平均每季均以20%速度成長，芝普表示，預估該產品未來將相同規模穩步成長。

因應客戶需求，芝普研發項目也持續成長。芝普表示，該公司2025年研發項目數較2024年成長26%，今年新接開案項目數，已達去年全年的三分之二，全年度研發項目數預計較去年成長約30%。並期待今年下半年至明年，相關新產品能貢獻營收。

芝普表示，研發需求也主要來自客戶對蝕刻液、去光阻液及先進封裝清洗劑等三大方面的需求。其中，蝕刻液產品約占55%，技術重點聚焦高蝕刻選擇比與低側蝕環保安全配方，並訴諸無氣味、高品質。

去光阻產品占25%，旗下環保去光阻剝膜液已通過IC載板業者認證，主要包含LDI乾膜、LS5/5細線路、抗鍍金乾膜幾個主要製程需求產品。先進封裝清洗劑則占約20%，核心技術在於低溫或常溫快速清洗，並達到無殘留、不傷及基本結構、去除時間較短 等技術優點。

芝普表示，公司核心產品及技術，集中於清潔液、光阻去除、蝕刻液三大領域。其中，光阻去除劑主打無毒，且非第二供應商角色；也切入多家半導體三五族客戶。晶圓代工客戶部分，則正處於開發階段，期望今年底、2027年初看到結果。

芝普表示，今年受惠AI需求帶動半導體、載板產業成長，表現優於預期、全年展望也正向看待。芝普今年6月營收1.74億元，年增52.06%；上半年營收10億元，年增48.37%。

在產能規劃部分，八德新廠興建計畫持續推進中。預計將於今年第2季取得相關執照並啟用，若以單班制、標準投料量來計算，且不考慮加班或兩班制，新廠啟用後，產能預估能增加30％。

半導體 化學 研發

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