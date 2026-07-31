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三商餐飲主廚高嘉銘奪國際金牌 牛肉組摘冠為台灣爭光

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三商餐飲集團主廚高嘉銘勇奪牛肉項目金牌暨最高分冠軍，展現臺灣餐飲人才的國際競爭力。三商餐飲／提供
三商餐飲集團主廚高嘉銘勇奪牛肉項目金牌暨最高分冠軍，展現臺灣餐飲人才的國際競爭力。三商餐飲／提供

三商餐飲（7705）31日宣布喜訊，集團主廚高嘉銘日前赴馬來西亞參加第五屆「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」（Global Culinary Challenge Malaysia，GCCM），從逾30個國家、800多位參賽廚師中脫穎而出，不僅勇奪牛肉項目金牌，更以該項目最高分摘下冠軍，為台灣餐飲實力再添國際肯定。

GCCM是馬來西亞重要國際廚藝競賽，並獲世界廚師聯合會（Worldchefs／WACS）認可。2026年巡迴賽分別於馬來西亞砂拉越民都魯、吉隆坡及芙蓉等地舉行。依大會公開資訊，整體吸引超過30個國家、逾800名廚師參賽，其中吉隆坡站即有超過700名廚師同場競技，國際競爭激烈。

三商餐飲表示，來自世界各地的參賽主廚須在料理技術、食材運用、創意設計及盤飾美學等面向接受評審考驗，高嘉銘能在眾多國際級選手中同時奪下金牌及最高分冠軍，充分展現台灣餐飲人才的專業實力。

此次得獎作品為「義式香煎牛小排佐牛犢汁、紅酒燉牛頰肉、番茄牛肉塔、南瓜泥、奶油炒時蔬」。高嘉銘以牛肉為主角，融合法式與義式料理技法，透過香煎、慢燉及醬汁調製等多元手法，呈現不同部位牛肉的層次風味。其中香煎牛小排搭配牛犢汁凸顯肉質鮮嫩，紅酒燉牛頰肉經長時間慢燉展現柔嫩口感，搭配番茄牛肉塔、南瓜泥及奶油炒時蔬，兼顧風味、色彩與口感平衡，獲得國際評審青睞。

三商餐飲表示，此次獲獎不僅是高嘉銘個人成就，也反映集團長期投入餐飲人才培育及料理技術精進的成果。未來將把此次得獎料理的技法與風味，導入旗下品牌產品研發，並評估推出以冠軍料理為靈感的牛肉系列商品，將國際競賽成果轉化為消費者可實際體驗的產品，同時持續提升品牌專業形象及市場競爭力。

餐飲 金牌 吉隆坡

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