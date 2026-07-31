高林砸1.5億元收購添好運台灣代理82.8%股權 正式跨足連鎖餐飲

高林實業（2906）31日宣布，以約1.5億元完成收購「添好運」台灣代理商和億生活82.8%股權，未來和億生活及其子公司營收將納入高林實業合併財報，成為繼貿易百貨、生技及綠能投資等事業後，正式跨足連鎖餐飲市場的重要布局，也為集團拓展民生消費版圖再添新動能。

高林實業表示，本次收購案已獲董事會通過。和億生活成立於2014年，為米其林推薦港式飲茶品牌「添好運」在台灣唯一總代理，旗下另一子公司則代理「了凡油雞」品牌。添好運自2009年創立以來，連續12年獲得米其林肯定，目前據點遍及香港、中國大陸、新加坡、印尼、菲律賓及美國等市場，台灣則是其全球最大的海外市場之一。

目前添好運在台灣共有16家門市，據點涵蓋北、中、南主要商圈。近年和億生活持續調整店網布局，並進駐南港LaLaport等大型商場，優化展店策略。

高林指出，和億生活2025年合併稅前淨利逾3,000萬元，展現穩健獲利能力，且經營團隊具備豐富連鎖餐飲管理經驗。透過此次收購，除可取得成熟餐飲品牌外，也將結合集團既有資源，擴大民生消費事業布局。

高林表示，和億生活擁有完整中央廚房系統及餐飲管理能力，添好運品牌也具備良好市場口碑與國際知名度，未來將評估運用既有中央工廠產能，支援集團旗下其他餐飲品牌展店及代工需求，創造更多元營收來源；同時，也規劃邀請具餐飲產業經驗人士擔任顧問，協助拓展相關事業。

高林表示，收購完成後，將持續關注品牌授權合約、門市營運績效、集團治理及食品安全等面向，落實營運管理。未來也將持續透過多角化投資策略，布局新零售、大健康、新能源及AI科技應用等領域，強化集團核心競爭力，提升長期營運成長動能。