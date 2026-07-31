股房雙震盪 住商：7月房市微溫

時序來到7月底，住商機構統計旗下加盟店7月份成交件數後發現，7月比起6月交易增6.7%，也比去年增加18.6% 。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在股市帶動下，外溢效應持續，7月較為特別的是中南部較強，北市與桃園轉弱，不過下半月股市表現慘澹，恐怕後勢仍值得觀察。

縱觀各縣市各有消長，7月北市年增9.2%，新北年增17.5%，桃園年增10.4%，台中年增25.7%，台南年增31.4%，高雄年增0.7%，全台年增18.6%。

而與6月相比，北市月減9.7%，新北月增3.9%，桃園月減5.6%，台中月增16.1%，台南月增31.6%，高雄月增15.7%，全國月增6.7%，徐佳馨認為，面對未來市況，雖然央行表示不會再緊，但因為股市轉軟，是否會出現股房雙殺，恐怕還要看這段時間的股市修正。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大影響。

中長線來說，賴志昶指出，由於今年底大選在即，應不至於出現政策緊縮，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，但今年上半年買賣移轉不如去年，2026年將陷入26萬棟保衛戰。