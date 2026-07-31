嘉義馬稠後園區後期95家廠商購地 昶碩公司新廠動土拚業績翻倍

嘉義縣馬稠後產業園區後期目前已有95家廠商購地，其中6家投入營運、35家取得建照陸續興工。昶碩股份有限公司董事長邱和宗今年也返鄉投資，在馬稠後購地新建廠房，縣長翁章梁等人今天參加動土典禮，將持續串聯嘉義科學園區、無人機產業及太保新市鎮發展。

昶碩公司成立迄今已36年，從事液位控制器、液位控制盤、高低壓配電盤、雲端監控設備製造及銷售等業務，取得光達PERSD（全自動液面控制器）、功達KONDAR（泵浦馬達緩衝器）兩項專利商標，獲ISO9001及全國認證基金會TAF及能源局原製造廠401認證。

董事長邱和宗為布袋人，擔任台北市嘉義縣同鄉會理事長，回鄉在馬稠後園區投資進駐，以產線自動化與研發新產品技術雙軌並進，跨域布局生醫、中醫、智慧儲能、AI智能應用等新興產業。邱和宗說，公司決定在嘉義長期發展，相信回到嘉義後業績可以成長翻倍。

翁章梁說，過去嘉義整體環境讓大家不得不離開，如今嘉義正在發展，馬稠後產業園區後期有95家廠商購地進駐，其中6家已營運、35家取得建照陸續興工，未來串聯嘉義科學園區、無人機產業及太保新市鎮開發，會持續增加就業與投資機會，希望吸引更多嘉義人回鄉發展。

蔡易餘說，今天立法院要投票，盡管如此也要參加典禮再趕回台北，謝謝邱和宗在馬稠後園區投資設廠，將創業精神跟理念帶回嘉義，相信未來嘉義會有更好的發展，期待馬稠後產業園區跟嘉科台積電相互輝映，打造半導體供應鏈。

昶碩股份有限公司在嘉義縣馬稠後產業園區購地新建廠房，縣長翁章梁等人今天參加動土典禮。圖／嘉義縣政府提供