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拓展年輕學子國際觀　台北市會計師公會贈閱全球中央

中央社／ 台北31日電

台北市會計師公會連續7年參加「全球中央」雜誌公益永續贈閱，今年持續捐贈200本給學校與兒童關懷協會等機構，公會理事長邵志明今天拜會中央社社長胡婉玲，雙方針對人才培育、數位轉型等議題進行交流。

為協助年輕學子拓展國際觀、接軌世界，台北市會計師公會今年連續第7年參與「全球中央」雜誌公益永續贈閱，邵志明上午率公益公關委員會主委吳淑媛、公益公關委員會委員蘇淑惠、吳忠君、總幹事張秀蒼等人拜訪中央社。

胡婉玲表示，感謝台北市會計師公會連續7年支持「全球中央」雜誌「提升國人國際觀永續贈閱」計畫。「全球中央」每月透過封面故事深入解讀國際大事，也有多個單元囊括各類國際時事，透過贈閱計畫，將被送往偏鄉每一戶孩子手中。

面對數位轉型浪潮，胡婉玲提及，配合「全球中央」贈閱計畫，中央社也推出人工智慧（AI）教育手冊，可供高中以上學生或家長閱讀，藉由出版實踐中央社的社會責任。

邵志明表示，除了會計師本業外，台北市會計師公會每年投入多項公益活動，包括「全球中央」雜誌贈閱、台北市愛心贈米活動等，也與公益團體、大專院校合作，希望在行有餘力的情況下，盡量再「多做一點」。

邵志明說，台北市會計師公會成立將滿60週年，盼在3年理事長任期內提升會員權益，並讓專業往下扎根，除了大專院校學生，進一步讓高中學子們更認識會計師行業，藉此充實人才庫。

今天會中雙方除進行公益捐贈儀式，交流亦觸及專業人才培育、跨國人才流動、數位轉型、資安管理制度等多元議題，胡婉玲亦致贈中央社出版專書「當AI遇見ESG 36家企業如何成功轉型」，盼深化雙方交流。

台北市會計師公會今年捐贈200本「全球中央」雜誌，遍及北中南地區，包含多所國中與大專院校會計系，以及育幼院、兒童關懷協會、更生少年關懷協會等。

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