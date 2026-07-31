403地震損南機場整宅 單元四都更招商成功將創76億不動產值

403花蓮大地震導致屋齡逾50年的南機場整宅建築物受損，單元四、五最嚴重。台北市住宅及都市更新中心宣布，繼單元三後，單元四公辦都更案昨招商成功，最優申請人為都美建設股份有限公司，單元五8月公告招商，逐步實現南機場整宅分期分區更新計畫。

住都中心2015年深入南機場整宅社區設立工作站駐點服務，針對單元一至七（即南機場整宅一、二、三期範圍）採「意願高者優先推動」策略，2024年順利協助單元三招商成功，也是南機場整宅社區第一個招商成功案。

由住都中心擔任實施者的「台北市中正區永昌段四小段640地號等4筆土地公辦都市更新案」（南機場單元四）公開徵求出資者招商案，昨日順利評選出都美建設股份有限公司為最優申請人。

單元四基地內共2棟地上5層加強磚造老舊建物，現況共196戶，室內面積多在12坪以下，結構老化且耐震能力不足。2024年4月花蓮大地震後，建物經鑑定列為「黃單」，市府隨即啟動公辦都更意願調查，並由住都中心擔任實施者積極加速社區凝聚重建共識，經模擬選配作業，意願比例高達92.82%，今年3月30日公告招商。

住都中心指出，都美建設的整體建築規畫以「街角活化、鄰里共享、綠境共生」為構想，預計更新後興建2幢2棟地上24層、地下4層的鋼骨鋼筋混凝土（SRC）構造建築，樓地板面積約9775坪，預計創造76.87億元以上不動產價值，未來實際規模將依審議結果為準。

在景觀與空間構想上，都美建設以「埕光之丘」為核心，將昔日機場跑道、飛行航跡與聚落街廓轉化為步行系統、活動廣場及綠色開放空間，提供居民、學生及周邊訪客安全的步行環境。全案響應北市綠容率政策，在建物3樓打造「綠洲平台」作為社區共享空間，屋頂層規畫太陽光電與屋頂農園，提供居民親近自然及交流的場域。

住都中心說，配合北市體感降溫專案，該案預計取得黃金級綠建築、銀級智慧建築及建築能效1+級，未來將打造「兼具生活品質、環境責任與保存南機場聚落記憶的新世代住宅」。該案規畫以爭取基準容積100%獎勵為基礎，包含都更獎勵及北市整宅專案計畫各50%獎勵；並規畫設置幸福住宅，協助婚育家庭留台北。

住都中心指出，信維整宅公辦都更案目前招商中，南機場整宅單元五公辦都更案將於8月正式公告招商，歡迎優質民間團隊踴躍參與，共同推動北市公辦都更。

北市南機場整宅單元四更新後模擬圖。圖／北市住都中心提供