臺南創新公辦都更招商 打造城市發展新典範

臺南市政府以創新思維推動公辦都市更新，透過活化公有土地、引進民間投資及整合公共資源，打造兼具公益性、永續性與發展性的更新模式，八年來完成公辦都更招商規劃開發8案，預計無償取得1,293戶社會住宅，其中已完成興建184戶，已動工699戶，帶動城市發展與投資動能。

市長黃偉哲表示，公辦都市更新不只是老舊建物的改建翻新，更是帶動城市轉型的重要策略。市府秉持「公益優先、公私協力、全民共享」理念，以公開透明招商機制導入民間資源，在提升土地利用效益的同時，完善公共設施、優化都市景觀，打造宜居的城市環境。

都發局林榮川代理局長指出，臺南率先全國推動「容積調派統籌運用」創新機制，突破傳統更新模式，將各基地回饋容積集中配置，獨棟興建社會住宅，不僅提升土地使用及管理效率，更在不增加市府財政負擔下擴大公共效益，落實居住正義，成為全國公辦都更的重要示範。

另外，各更新基地除導入住宅、商業等多元機能，也同步改善道路、人行空間、綠地及公共開放空間，串聯周邊生活機能與交通節點，提升都市景觀及生活品質，更帶動區域更新與促進經濟發展。

市府都發局指出，目前臺南已推動公辦都市更新8案，預計可無償取得社會住宅約1,293戶，並同步提供托育、長照及其他公益服務空間。其中宜居成功及宜居仁愛已招租入住；宜居平實、宜居東興、宜居仁和、宜居後甲、宜居自強及宜居延平等案件已完成招商並穩健推動中。

另南區警察新村、喜樹灣裡、新營金華段及東區新都心段等4案正積極規劃評估招商，其中東區新都心段已辦理公告招商至今年9月30日截止投標，該案位於東區副都心潛力開發精華地段，歡迎優質開發團隊參與投資。

都發局表示，市府將持續盤點具發展潛力的公有土地，結合重大建設及產業發展策略，推動更多公辦都更招商案件，打造友善、透明且具投資效益的招商環境，攜手民間共同實現「公益回饋、城市升級、投資共榮」願景，讓公辦都市更新成為推動臺南永續發展的重要引擎。