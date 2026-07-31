股轉房來了？房仲：台南7月成交大增三成

台泥（1101）31日宣布，該公司研發的全台最低碳卜特蘭石灰石水泥混凝土，主力規格已全數獲得台灣建築中心「低碳循環建材認證」；加上先前取得的國際第三方EPD（環境產品宣告），其卜特蘭石灰石水泥混凝土已成為全台唯一具備EPD及低碳循環建材雙認證的業者，可協助客戶因應建築減碳，並作為申請各項綠建築及低碳建築的重要材料。

2026-07-31 09:47