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股轉房來了？房仲：台南7月成交大增三成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

住商機構統計旗下加盟店7月成交件數，7月比起6月交易增6%，也比去年增加18%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在股市帶動下，外溢效應持續，本月較為特別的是中南部較強，北市與桃園轉弱。

縱觀各縣市各有消長，台南年增31%最多，台中也有25%增幅。

另外北市年增9%，新北年增17%，桃園年增10%，但高雄僅小增0.7%。

與上月相比，台中月增16%，台南月增31%，高雄月增15%，全台月增6.7%。

北部則增減互見，其中北市月減9%，桃園月減5%，新北小增3%。

徐佳馨表示，市況顯示，股市修正，確有部分資金回流房市現象，尤其是房價修正較明顯的中南部，但由於央行信用管制未鬆綁，是否持續仍待觀察。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶則認為，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大影響。

中長線來說，由於大選在即，應不至於出現政策緊縮，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，但今年上半年買賣移轉不如去年，2026年將陷入26萬棟保衛戰。

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